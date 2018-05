Familiars dels presos criden en favor de la llibertat i la democràcia per Patum

Diversos familiars dels presos polítics i dels exiliats catalans han volgut ser presents aquest dijous a Berga, en l'inici d'una altra Patum ben especial. Envoltats de llaços grocs i simbologia independentista, omplen el balcó presidencial de la festa per cridar en favor de la llibertat i la democràcia, i esdevenir la veu de les persones que avui no poden ser aquí.Així ho han recordat per boca de Pol Leiva Cuixart, nebot de Jordi Cuixart, i un dels portaveus de l'associació catalana pels drets civils. "Som aquí per donar veu i ser presents perquè ells i elles no podran ser-hi", ha afirmat abans de voler deixar molt clara una cosa. "Està clar que hi ha diferents sensibilitats", ha dit, "que cadascú pensa d'una manera i fa el que fa de la millor manera que creu", però ha avisat que "això ja no va de polítics o del model territorial, ja no va d'economia, simplement de drets civils que s'estan vulnerant i de drets humans que no s'estan respectant".Leiva ha volgut puntualitzar aquest últim aspecte precisament a Berga, símbol de la cultura popular per la Patum, patrimoni immaterial de la humanitat, en un "dia gran" per Catalunya: "Què menys que donar suport a aquestes mostres de cultura popular que són el que fa funcionar el nostre país". Per això, ha puntualitzat, que la Patum es tenyeixi de groc no és una cosa que hagi de suscitar el debat, sinó un símbol que tothom hauria d'acceptar "en favor de la llibertat i de la democràcia".Sobre la moció de censura que s'ha debatut aquest dijous al Congrés dels Diputats, ha rebutjat fer consideracions polítiques, tot i que ha afirmat que qualsevol pas en favor d'un acostament serà "positiu". En qualsevol cas, ha volgut mostrar el suport de les famílies als representants catalans a la cambra, ja que són les persones que Catalunya va votar i que estan fent política "en un lloc gens amic".

