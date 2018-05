​Els efectes del 155 a Sabadell: obres pendents i incertesa en acords socials

El Tallaret és un dels equipaments afectats. Foto: Albert Segura

"A Sabadell estem farts de la inoperància del gobierno del Estado, que perjudica directament a la ciutadania i impedeix que des de l’administració local puguem desenvolupar la tasca del dia a dia"

La porta del Palau de la Generalitat ha estat massa temps tancada, i això ha tingut conseqüències per al funcionament del país. L’absència d’un Govern ha suposat impediments que han traspassat a l’àmbit local, donat que moltes de les accions que cal dur a terme necessiten, sí o sí, l’aprovació per part de la Generalitat. Amb la intervenció del Govern a través de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, l’executiu de Mariano Rajoy ha posat els peus als principals òrgans de gestió del país, però no obstant, no els ha fet servir per caminar.A Sabadell, s’ha posat pals a les rodes a projectes de la ciutat que només requerien la signatura del conseller. En no haver un conseller, el ministre de torn hauria d’assumir les accions del Govern, però no ha estat així.“L’article 155 suposa una parada tècnica molt preocupant i que cap administració municipal es pot permetre, és una vergonya que el govern de l’Estat dilati i aturi signatura als ministeris, aquesta dilatació té com a conseqüència una afectació greu per tirar polítiques socials imprescindibles endavant, bé siguin la rehabilitació d’habitatge públic, o bé siguin els pagaments que permeten dinamitzar activitats socials", assenyala en declaracions al’alcalde, Maties Serracant.Una de les afectacions més tangibles pel ciutadà és la que té conseqüències en l’urbanisme de la ciutat, i és que diversos expedients han quedat aturats, omplint pols sobre alguna taula. “Hi ha Modificacions de Plans Generals (MPG) que estaven en marxa i que ara han quedat pendents de la signatura del conseller, i això es materialitza amb la rehabilitació dels Pisos dels Mestres, que es troben a la MPG 115, o la modificació dels equipaments municipals, que calia posar-los en norma urbanística”, explica el tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez, en declaracions aEn la mateixa situació es troba la concessió administrativa de l’espai El Tallaret , a la Creu Alta, però també m’ampliació de l’escola Agnès Armengol, les obres pendents d’executar als equipaments municipals dels barris de Torre-romeu i Can Puiggener, o la concessió de la llicència a la plaça Frederica Montseny. “L’afectació del 155 és local, i ho és perquè ells (el govern de l'Estat) no exerceixen les seves funcions, perquè l’aprovació la de fer el conseller, no la pot assumir un tècnic”, destaca Fernàndez.Els ajuntaments també han hagut de fer mans i mànigues després de veure com el 155 també afectava en l’àmbit de l’acció social. La principal afectació se centra en l’actualització anual de tarifes, preus i conceptes econòmics vinculats a les ajudes i a les accions d’atenció que es duen a terme des dels Ajuntaments.Així, en no haver-se pogut aprovar un Reglament vinculat a la Renda Garantia de Ciutadania, hi ha detalls del tràmit que no s’han pogut concretar, especialment vinculats a casuístiques que donin dret a la nova Renda i tot els desplegament de tràmit que ha adoptat el SOC.També les consultes als nous registres per part dels serveis d’Acció Social, són força precaris i generen molta inseguretat sobre el tractament de la informació. A més, queden afectades per contenciosos entre Comunitats Autònomes i Govern de l’Estat les mesures Marmi (d’inserció i formació) que contemplaven les Rendes Mínimes d’Inserció (RMI) i que canvien amb la Renda Garantida de Ciutadania. Aquests canvi no ha estat possible gestionar-lo correctament, atès que no hi ha govern ni direcció política.Pel que fa a la dependència, la manca de conseller ha fet que quedi pendent actualitzar el mòdul econòmic d’aportació de la Generalitat a les despeses fetes, i que queden afectades al pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per a la gestió del Servei d’Atenció a Domicili. En matèria de polítiques d’habitatge, els serveis d’Acció Socials han detectat un creixement molt notori de situacions d’emergència habitacional, però la no disposició de recursos i polítiques adaptades a les situacions actuals, fa que els serveis i professionals entrin en situació de sobre tensió i d’emergència permanent.El consistori també planteja la incertesa existent en la formalització del contracte-programa 2018 d'Acció Social, donat que no se sap quan se signarà, i els serveis van funcionant amb l’esperança que s’acabi rubricant en els termes de l’any passat. Hi ha fitxes d’activitats que s’executen des de Salut“Exigim que es deixi treballar als ajuntaments de Catalunya, a Sabadell estem farts de la inoperància del gobierno del Estado, que perjudica directament a la ciutadania i impedeix que des de l’administració local puguem desenvolupar la tasca del dia a dia i donar resposta a les necessitats i als problemes de la gent”, denuncia l’alcalde Serracant. Sigui com sigui, els consellers del nou Govern es trobaran amb taules plenes de papers, i si una cosa se’ls augura a curt termini és que es passaran dies a dies signant papers endarrerits.

Sabadell compta amb un espai destinat a atendre les peticions en matèria d'Acció Social. Foto: Juanma Peláez

