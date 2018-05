Joc de paraules de Rufián per carregar contra Rivera

Rivera es más de gobiernos Franconstein. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 31, 2018

"Aquesta moció de censura pot canviar les aliances i qui governa en aquest país". És l'advertiment que ha fet aquest dijous el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha observat "liquidada" la legislatura en el debat de la moció de censura plantejada per Pedro Sánchez, secretari general del PSOE. "El debat és qui agafa les regnes del país un cop s'acabi", ha determinat, absent de l'hemicicle durant bona part de la tarda.El líder de Ciutadans ha indicat que és "perillós" que el PSOE arribi al poder de la mà dels vots de Bildu -"els amics de Batasuna"-, d'ERC i del PDECat. "Va dir que Quim Torra era racista, i jo penso el mateix", ha destacat Rivera. "Espanya es mereix molt més", ha indicat Rivera, que ha citat dirigents històrics del PSOE per no avalar un govern "Frankenstein". "No es pot anar amb els qui volen trencar el país", ha dit. En aquest sentit, ha demanat a Sánchez pactar la data d'unes properes eleccions."No vull un govern zombi per la corrupció, però tampoc un govern Frankenstein amb els que volen liquidar Espanya", ha apuntat Rivera, que ha indicat que l'independentisme vol fer "estrangers en el nostre propi país". Ja fa dies que Rivera i el PP parlen del "govern Frankenstein" per referir-se a l'acord per tombar Rajoy. Gabriel Rufián, fent un joc de paraules, ha aprofitat per llançar un dard contra el líder del Ciutadans. Ho ha fet a través de Twitter des del seu escó al Congrés.

