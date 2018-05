Iglesias defensa la paternitat de l'adeu a Rajoy: «Avui, per fi, enviem el PP a casa»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat la influència de la seva formació per fer possible l'adeu de Mariano de Rajoy. En un discurs contundent, Iglesias ha recordat que l'èxit de la moció de censura presentada pel PSOE també és l'assoliment d'un dels principals objectius polítics de Podem, defensor d'un "gran acord entre progressistes". "Avui, per fi, enviem el PP a casa", ha afirmat el dirigent de la formació lila, que no ha escatimat referències als "corruptes". "Estem molt satisfets i contents", ha reblat.Iglesias ha detallat que a Espanya hi ha tres grans "problemes" que cal atendre: la corrupció, el desmantellament de les institucions de l'estat del benestar i l'"estat d'excepció autonòmic". "No només se n'han d'anar el govern per corrupció, avui es constata el seu fracàs polític", ha subratllat dirgint-se als escons del PP. "El dia de la seva investidura li vaig dir que no començava una legislatura sinó un epíleg", ha destacat referenit-se a l'encara president espanyol, absent del debat de la tarda.El líder de Podem no s'ha estalviat retrets a Rajoy ni Albert Rivera. De Rajoy n'ha criticat que ni tan sols hagi atès el debat de la moció de censura assegut al seu escó. "És una vergonya", ha dit Iglesias, encara més contundent amb el president de Ciutadans. Iglesias ha castigat el missatge d'Albert Rivera contra l'independentisme. "El discurs que ha fet avui aquí és més propi d'un feixista que d'un demòcrata", li ha etzibat. També ha recordat a Rivera que "encara li falta molt per ser un estadista".Pel que fa a l'independentisme, li ha estès la mà per treballar per una nova forma d'estat, ja que creu que s'ha evidenciat que "Espanya no és el PP i Cs, i el progressisme a Espanya no només el representa el PSOE". Iglesias ha afirmat que el seu projecte representa "una nova Espanya que no creu en reis" i ha proposat treballar "per construir una Espanya on hi càpiga una nació que es digui Euskadi i una nació que es digui Catalunya". "Nosaltres estem disposats a construir aquesta Espanya republicana, plurinacional i fraternal", ha promès, la qual seria "una Espanya on ningú no vulgui marxar perquè tothom hi pot ser com vulgui".Referint-se a Sánchez, li ha retret que digués que "el seu programa de govern són els pressupostos generals de l'Estat del PP" i que deixi que Rajoy l'equipari amb un govern de 84 diputats. "Ha de tenir més dignitat, ha de ser el president de tots els espanyols, ha de presentar un projecte de govern!", ha etzibat, el qual hauria d'incloure "que el proper ministre d'Interior retirarà la medalla al mèrit policial a Billy el Niño o que el ministre de Justícia no pressionarà els jutges", així com "construir un país plurinacional, cosa que significa assumir postulats republicans"."No es pot conformar el menys dolent!", ha seguit, i ha lamentat especialment que no tingui un discurs propi sobre la qüestió territorial. "Construeixi una majoria de 156 diputats i un diàleg sincer i fraternal amb les forces basques i catalanes", ha reclamat, sumant la coalició d'Units Podem al govern i acordant un programa de legislatura amb PDECat, ERC i PNB.El to entre els dos dirigents ha estat plàcid, i fins i tot Iglesias li ha demanat perdó per si abans no havia tingut bona predisposició al diàleg i ha avisat Sánchez que "té l'oportunitat de ser una referència mundial per plantejar una política diferent en una economia important". Per aconseguir-ho, i assumint que en un principi caldrà aplicar els pressupostos del PP, ha instat a consolidar l'aliança d'esquerres fins i tot més enllà de l'actual legislatura, per poder "guanyar junts les properes eleccions generals".La diputada d'En Comú Podem Lucía Martín també ha demanat que Sánchez iniciï el diàleg amb la Generalitat, ja que, segons ha asseverat, els catalans mereixen "una treva" i un govern espanyol que negociï. "El nostre "sí" és per optar per solucions polítiques i no pels tribunals", ha afegit.El líder d'IU, Albert Garzón, ha carregat contra la repressió de l'Estat, que envia tuiters i rapers a la presó, i les polítiques socials i econòmiques del PP, que estaven "atacant la vida mateixa". Per això, ha avisat Sánchez que, per virar aquestes qüestions, haurà de "combatre el programa d'estabilitat pactat pel PP amb la Comissió Europea", un repte per al qual els trobarà com a aliats.

