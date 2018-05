Torra agrada a la tercera via

La intervenció del president de la Generalitat a Sitges, on el Cercle d'Economia celebra les seves jornades anuals, ha causat una gran expectació. Al fet de tenir, finalment, president i Govern, s'hi ha afegit, per donar l'acte de més tensió informativa, la sotragada que ha suposat la moció de censura de Pedro Sánchez, que, dit sigui de passada, ha obligat a reajustar tota l'agenda de la trobada.Quim Torra ha entrat a l'hotel Melià acompanyat del president del Cercle, Juan José Brugera, l'alcalde de Sitges i la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa. Amb el president anaven Elsa Artadi, Pere Aragonès i Albert Batet. La intervenció de Torra ha sorprès positivament bona part del públic del Cercle. L'expresident de l'entitat i un dels ideòlegs de la casa, Anton Costas, ho ha resumit en una paraula: "Esperançador". El president de la Generalitat ha connectat bé amb l'auditori al recordar el seu vessant a l'empresa privada. Però el que ha estat més valorat ha estat el to del seu discurs, on ha fet contínues referències al diàleg i ha elogiat el document fet públic pel Cercle dilluns.Les referències de Torra al document del Cercle, una proposta de "via intermèdia" i pactista, han agradat. Ha qualificat de "valenta" la proposta, que defensa un seguit de reformes, blindar algunes competències de la generalitat i elevar el rang constitucional de l'Estatut. Torra ha dit que la proposta "mereix ser estudiada". Una veu representativa de l'entitat, Pere Vicens, fill de l'historiador Vicens Vives i soci fundador del Cercle, ha explicat pels passadissos que ha vist un president "que toca de peus a terra".No tot han estat elogis, però. "Massa presos", ha comentat un soci del Cercle. Torra ha recordat la situació de presos i exiliats i ha dit que el retorn de Carles Puigdemont com a president és una prioritat. Això ha incomodat alguns dels presents. Més crítiques ha provocat que el president català no hagi volgut que s'obrís un col·loqui, que és una tradició de les jornades.Torra va demanar que en aquest cas no hi hagués col·loqui, ja que encara no havia pres possessió el nou Govern i faltava acabar de tancar el pla de l'executiu. Alguns veterans de les jornades han recordat que ni al José María Aznar dels anys de la majoria absoluta se li va permetre evitar les preguntes de l'auditori. En tot cas, Torra s'ha compromès a intervenir en un acte del Cercle properament, on se sotmetrà a un torn de preguntes.Tot i aquestes crítiques, Quim Torra ha superat amb claredat la prova del Cercle d'Economia. Era els eu primer contacte amb el món empresarial català. Un membre de la junta de l'entitat ha comparat la seva intervenció amb la de Puigdemont de l'any passat, que no va connectar amb els assistents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)