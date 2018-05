Rivera exigeix la dimissió de Rajoy i carrega contra Sánchez pel suport independentista

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, al Congrés aquest dijous Foto: ACN

"Aquesta moció de censura pot canviar les aliances i qui governa en aquest país". És l'advertiment que ha fet aquest dijous el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha observat "liquidada" la legislatura en el debat de la moció de censura plantejada per Pedro Sánchez, secretari general del PSOE. "El debat és qui agafa les regnes del país un cop s'acabi", ha determinat, absent de l'hemicicle durant bona part de la tarda.Rivera, interromput unes quantes vegades pel discurs per part del PP, ha indicat que encara queda una opció: que Rajoy dimiteixi, com ha suggerit també Sánchez. "Té una última oportunitat per aturar la moció, presentar la dimissió i permetre una sortida ordenada de la legislatura", ha apuntat. També ha demanat la convocatòria d'eleccions a mig termino per tal de resoldre la crisi política oberta a l'Estat. La Moncloa ja ha deixat clar que descarta el camí de la dimissió del president.El líder de Ciutadans ha indicat que és "perillós" que el PSOE arribi al poder de la mà dels vots de Bildu -"els amics de Batasuna"-, d'ERC i del PDECat. "Va dir que Quim Torra era racista, i jo penso el mateix", ha destacat Rivera. "Espanya es mereix molt més", ha indicat Rivera, que ha citat dirigents històrics del PSOE per no avalar un govern "Frankenstein". "No es pot anar amb els qui volen trencar el país", ha dit. En aquest sentit, ha demanat a Sánchez pactar la data d'unes properes eleccions."No vull un govern zombi per la corrupció, però tampoc un govern Frankenstein amb els que volen liquidar Espanya", ha apuntat Rivera, que ha indicat que l'independentisme vol fer "estrangers en el nostre propi país".El soci d'investidura i de pressupostos del PP, que anava disparat a les enquestes i a qui la moció de censura torça els plans, ha apuntat que cal "regenerar" la vida pública i resoldre la crisi catalana, que és una crisi "d'igualtat entre espanyols". Entre els retrets que ha llançat contra Mariano Rajoy, Rivera ha assegurat que a hores d'ara "no ha rebut cap trucada ni cap proposta" del president del govern espanyol, desmentint d'aquesta manera un hipotètic pacte d'última hora per fer fracassar la moció de censura."Rajoy hauria d'haver agafat les regnes i donar una sortida ordenada i democràtica a la legislatura, però no ho ha fet. No ha pres cap decisió. Ni està al Congrés. Com a soci d'investidura, de pressupostos i d'aplicació de la Constitució, els he de dir que es van equivocar d'adversari", ha apuntat. També ha ironitzat amb la "lleialtat" de Sánchez, elogiada la setmana passada pel PP, i del PNB, que és qui ha decantat la balança per tal que la moció de censura prosperés gràcies als seus vots.El candidat del PSOE ha retret a Rivera que parlés de candidats instrumentals -Javier Solana o Ramón Jáuregui, entre d'altres- i que no pronunciés el sentit del seu vot en la moció de censura. "Hi haurà una votació per saber exactament el resultat de la moció", ha recalcat Sánchez, que ha observat un discurs "irresponsable" de Ciutadans a l'hora d'atiar les tensions territorials. També ha pronosticat que, si hi ha un nou líder al PP, Rivera veurà minvades les opcions electorals, que ara són positives."Quan arribin les eleccions, ja veurem si vostè és tercera força política. Li auguro un negre futur si el PP fa els deures", ha recalcat el dirigent socialista. "Davant seu hi tindrà un PSOE que creu en un Estat desentralitzat", ha ressaltat. També s'ha enfrontat a Rivera per "mentir" sobre la manca de contactes amb Ciutadans, denunciades per aquest partit durant els últims dies als mitjans de comunicació. "El que passa és que vostè no té paraula", li ha etzibat al final de la intervenció.Després de Sánchez, Rivera ha pujat al faristol per clarificar que la seva posició és contrària a la moció de censura. "Vostè ho coneix bé: no és no", ha ironitzat. "Sap quina és la foto que queda: el PSOE amb Bildu, amb Torra, amb Ada Colau, amb les marees", ha ressaltat el màxim dirigent de Ciutadans.

