La Moncloa descarta la dimissió de Rajoy

L'absència de Mariano Rajoy durant la sessió de tarda al Congrés , durant el debat de la moció de censura, ha disparat les especulacions sobre una possible dimissió del president espanyol per frustrar la moció de censura, un cop conegut el suport del PNB a la iniciativa de Pedro Sánchez . Fonts de la Moncloa, però, han descartat els rumors de dimissió. "Rajoy no dimiteix perquè no ha fet res dolent. L'únic que ha fet és treure Espanya de la ruïna", han apuntat fonts de l'executiu espanyol.A mitja tarda, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha confirmat aquestes informacions. "No dimitirà", així de clara i contundent s'ha expressat la també ministra de Defensa davant els mitjans de comunicació. Rajoy serà demà al seu escó al Congrés i participarà en la votació. Cospedal ha argumentat que abandonar el càrrec, en cap cas, "garantiria que el PP continués en el govern". Fins i tot el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit des de l'hemicicle que no ha parlat durant aquest dijous amb Rajoy, descartant qualsevol pacte entre les formacions d'ordre per vetar el moviment del PSOE.Des de l'executiu estatal s'ha remarcat que la renúncia de Rajoy només facilitaria un govern de Sánchez "perquè no necessitaria majoria absoluta". "Aquesta polèmica respon només a una qüestió: l'intent dels socis de Sánchez de dissimular i eludir les seves responsabilitats". Des de la Moncloa subratllen, com ha expressat Rajoy durant la seva intervenció a l'hemicicle, el dany que implicaria "la decisió de fer president una persona que sistemàticament ha perdut a les urnes".

