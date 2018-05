La policia espanyola recomana evitar un element cada cop més comú a les ciutats

Mientras cargas tu smartphone📱 en un #USB público podrías estar poniendo en riesgo⚠️ tu #privacidad.

✅Mejor usa batería externa

✅O activa solo el modo carga (NO transmitas datos) pic.twitter.com/lIHxMeCjxT — Policía Nacional (@policia) May 30, 2018

Advertència de la policia espanyola per a tots aquells que utilitzin un carregador públic de mòbil. Es tracta d'un element cada cop més comú a les ciutats: un USB que permet carregar els telèfons.Això, però, pot posar en risc els continguts del telèfon i, per tant, la privacitat de l'usuari. És per això que la policia recomana utilitzar una bateria externa o activar la modalitat de "càrrega" per tal de no fer servir les dades del mòbil.

