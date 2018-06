Sánchez té la confiança del Congrés, però no la de la ciutadania (ni dels seus votants)

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ ALS CIUTADANS

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS ELECTORATS

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS IDEOLOGIA (ESSENT 1 MÀXIM D'ESQUERRES I 10 MÀXIM DE DRETES)

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS NIVELL D'ESTUDIS

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS TIPUS DE FEINA

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS EDAT (ANYS)

CONFIANÇA QUE GENERA PEDRO SÁNCHEZ, SEGONS SEXE

Pedro Sánchez ha aconseguit el suport de la majoria del Congrés. Tot i això, queda lluny de generar confiança a una majoria de la ciutadania de l'Estat, i fins i tot el gruix dels que el van votar fa menys de dos anys senten recels pel nou president del govern espanyol. Així ho reflecteix l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que evidencia que el líder socialista té molta feina a fer i molt espai per córrer per fer-se respectar a nivell social.Segons les dades de l'enquesta, la desconfiança cap a Sánchez és molt transversal, amb només alguns matisos segons el perfil del ciutadà. Tan sols a nivell ideològic, poc més del 20% dels que es defineixen de centre-esquerra el veuen amb bon ulls, mentre que els ciutadans més grans el valoren una mica més que els de mitjana edat. Igualment, com més estudis tenen els enquestats, menys confien en el nou president espanyol.La desconfiança que genera Sánchez és notable. Un 85,5% dels enquestats pel CIS respon que el vencedor de la moció de censura els transmet poca o gens de confiança, un percentatge fins i tot superior al 83,4% que opina el mateix respecte Mariano Rajoy en el mateix sondeig. Tan sols un 1,5% té molta confiança en el líder socialista i un 10,1% en té bastanta, uns percentatges molt baixos per a un president de govern.Pel que fa a la nota que se li posa, en una escala de 0 al 10, la mitjana es queda en un suspens clar, el 3,35. I quant a la valoració de la tasca com a oposició del seu grup, tan sols un 4,8% la qualifica de bona o molt bona, un 31,1% la veu regular i un 60,3% creu que és dolenta o molt dolenta. Uns avals minsos per fer el salt a l'executiu.Un dels motius principals de preocupació de Sánchez hauria de ser que no convenç ni als seus votants. El CIS evidencia que tan sols el 39,3% dels que van fer-li costat en les últimes eleccions afirma que li genera molta o bastanta confiança, mentre que un 59,7% admet que li'n desperta poca o gens. I les xifres són molt pitjors entre els altres electorats, amb un sostre del 6% dels simpatitzants de Podem que tenen bastanta confiança en el líder del PSOE, malgrat que divendres els seus diputats li han votat la moció de censura.Pel que fa a la puntuació del vencedor de la moció, els votants socialistes l'aproven just, amb tan sols un 5,69. Els que van agafar la seva papereta en les últimes eleccions tampoc no valoren la tasca del seu partit a l'oposició: només un 15,9% creu que ha estat bona o molt bona, un 51,1% la qualifica de regular i un 31,8% la veu dolenta o molt dolenta.Quant als sectors ideològics, només veuen Pedro Sánchez amb bons ulls -i de forma limitada- alguns enquestats que se situen en el centre-esquerra -el 3 i 4 d'una escala de l'1 al 10, d'esquerra a dreta-. Entre el 20% i el 25% d'aquests tenen certa confiança en Pedro Sánchez. En la resta de casos, amb prou feines arriben al 10% els que no en desconfien, i majoritàriament la xifra és més baixa, tant pel que fa als ciutadans d'esquerres com a totes les tonalitats de centre i dreta.La correlació entre nivell acadèmic dels ciutadans i les expectatives que tenen amb Pedro Sánchez és inversament proporcional, de forma clara. Malgrat que tots els perfils tenen molt majoritàriament poca o gens de confiança en el líder del PSOE, en genera bastanta o molta en quasi el 23% dels que no tenen estudis. Un percentatge que cau al 18,4% en els que tenen estudis de primària, al 14,9% en els que tenen estudis de primera etapa de secundària i, en els que han seguit estudiant, la confiança no arriba ja al 10%.No hi ha cap sector professional que confiï en excés en les capacitats de Pedro Sánchez. Malgrat tot, l'últim baròmetre del CIS evidencia que hi ha percentatges superiors de ciutadans que hi tenen bastanta o molta confiança en aquells col·lectius sense una feina remunerada, com els que es dediquen al treball domèstic no remunerat (18,1%), els jubilats i pensionistes (17,7%), els estudiants (13,2%) o els aturats (11,2%). En la resta de casos, els índexs de confiança no arriben ni al 10%, amb percentatges més baixos entre empresaris, directius i quadres mitjans que en assalariats i obrers.La desconfiança respecte Pedro Sánchez és transversal en totes les generacions d'espanyols, no hi entén massa d'edats. Malgrat tot, el percentatge de ciutadans que tenen molta o bastanta confiança en ell creix lleugerament com més alta és la franja (amb un màxim de 17,2% entre els de 65 anys i més). Tot i això, hi ha una curiosa excepció en la franja dels més joves (menors de 25 anys), la segona que més valora el líder del PSOE (l'11,3% ho fa).Els cromosomes tampoc no provoquen que la confiança en el vencedor de la moció de confiança creixi o minvi. O almenys així es reflexteix en el baròmetre del CIS, que identifica un percentatge gairebé equivalent de dones i homes que tenen molta o bastanta confiança en ell (l'11,9% i l'11,3%, respectivament). O mirat al revés i el que li hauria de preocupar més, el gruix d'homes i de dones que desconfien d'ell és gairebé igual d'hegemònic i, en els dos casos, superior al 85%.

