El PSC de Badalona preguntarà dissabte als militants si volen treure Sabater de l'alcaldia

Els militants del PSC a Badalona estan convocats a les urnes aquest dissabte per respondre si estan d'acord o no amb què el PSC lideri una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater . El líder de la formació a l'Ajuntament de Badalona, Àlex Pastor, ha anunciat que la consulta interna es realitzarà de forma presencial i que es farà entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Els resultats de la consulta es preveu que es facin públics al final de l'escrutini.El partit ha enviat a la militància un argumentari a favor del "sí" i un altre a favor del "no" per tal que puguin escollir abans del dissabte. En cas que la majoria de votants doni el vistiplau a la moció de censura, el suport del PP i Cs seria clau per fer fora del càrrec a l'actual alcaldessa de Guanyem Badalona en Comú.La pregunta escollida pel partit serà la següent: "Dona suport a presentar una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater proposant com a candidat a Àlex Pastor?". A partir d'aquí els 700 militants que té el PSC a la ciutat hauran de decidir si canvien l'alcaldia o mantenen l'estructura actual fins que l'any que ve es celebrin eleccions municipals.A banda de la consulta, Pastor ha anunciat una trobada amb l'actual alcaldessa, "a petició" de la mateixa Sabater. En ella, la candidata de Guanyem Badalona en Comú hauria proposat l'entrada al govern del PSC. Pastor, però, ha afirmat que la seva resposta ha estat que volen "la seva dimissió" i que "es faci responsables dels seus fracassos".I és que segons el socialista, l'escenari d'una possible moció de censura l'ha creat la mateixa alcaldessa després de presentar una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos municipals. Davant d'aquesta situació, l'oposició compta amb el termini d'un mes –que s'acaba el 7 de juny- per presentar una alternativa de govern que s'ha de formalitzar amb una moció de confiança. En cas en què no hi hagi cap proposta amb la majoria de vots (14 regidors), el govern té llibertat per tirar endavant els pressupostos per la via de decret.El cas és que el PSC compta amb tan sols 3 regidors i per aprovar la moció de confiança necessitarà que els 10 regidors del PP i el regidor de Ciutadans l'hi donin suport. Pastor ha recordat que García Albiol va oferir els seus vots "sense condicions, ni lletra petita" i per això es mostra confiat a aconseguir les 14 signatures que avalarien la candidatura de Pastor com a nou alcalde de Badalona.De tota manera, el PSC no ha volgut entrar en quin paper hauria de jugar el PP i Cs en el seu govern, ja que "l'escenari" actual "és que s'ha d'escollir un candidat" per canviar l'alcaldia i una vegada això s'aprovi ja es detallarà com es conforma el futur govern. El que sí que ha deixat clar Pastor és que vol "un govern amb persones que estiguin disposades a lluitar al 200% pels beneficis d'aquesta ciutat".A més, Àlex Pastor ha assegurat que la consulta a la militància que té previst fer el PSC aquest cap de setmana a Badalona compta amb l'aval de l'executiva socialista. Tot i que a nivell espanyol hi hagi oberta una moció de censura dels socialistes per fer fora a Mariano Rajoy com a president de l'Estat, Pastor ha assegurat que Miquel Iceta ha dit que es tractava d'una "qüestió local" i per tant, podien tirar endavant amb la consulta.

