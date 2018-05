Rajoy no assistirà al debat de la moció de censura de dijous a la tarda

Mariano Rajoy no escoltarà en viu les intervencions dels grups de l'oposició en el debat de la moció de censura, aquest dijous a la tarda. Segons ha confirmat TV3 , el president espanyol ja no tornarà l'hemicicle després d'unes hores de l'intercanvi de retrets del matí amb el candidat alternatiu, Pedro Sánchez, i el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos.De fet, el PNB anunciarà aquesta tarda que facilitarà que la moció dels socialistes triomfi i, per tant, que el Congrés forci Rajoy a dimitir. Fonts de la Moncloa assenyalen que, en realitat, el president espanyol no està obligat a assistir a la totalitat del debat, justificant així la seva absència. Sí que té dret a intervenir en qualsevol moment, una potestat que no exercirà, un cop ja ha marxat de la cambra baixa.Rajoy ha abandonat el Congrés una hora després d'acabar el seu cara a cara amb Sánchez. S'hi havia quedat junt a altres membres del seu govern i dels populars, i finalment se n'ha anat acompanyat de la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal; la ministrada de Sanitat, Dolors Montserrat, el titular de Foment, Íñigo de la Serna, i el portaveu del grup del PP, Rafael Hernando.

