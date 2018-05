La jutge no veu delicte en l'escarni a Mónica Oltra i absol els ultres d'España 2000

El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Llíri, al Camp de Túria (País Valencià), ha absolt finalment els quatre ultres d'España 200 que havien estat identificats i denunciats per les concentracions i amenaces davant del domicili particular de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra el passat mes d'octubre.La magistrada del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, el jutjat va rebre la denúncia de la Fiscalia per un delicte lleu d'amenaces i ara ha estimat que no es va produir cap delicte penal malgrat que l'acció era innecessària des del punt de vista de la llibertat d'expressió.Per a la magistrada, aquesta conducta tindria cabuda únicament en el delicte d’assetjament “però només si tingués una reiteració en el temps”, fet que no ocorre en aquest cas, segons assenyala la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià.L’assetjament es produeix en suposats on, sense arribar a produir-se necessàriament l’”anunci explícit o no la intenció de provocar algun mal (amenaces) o l’ús de violència per coartar la llibertat de la víctima (coaccions), es produeixen conductes reiterades a través de les quals es menyscaba greument la llibertat i sentiment de seguretat de la víctima, a la qual se sotmet a persecucions o vigilàncies constants, trucades reiterades i altres actes continus de fustigació.Per això, absol l’assessor jurídic i l’expresident d’España 2000, José Luis Roberto, i a tres altres membres del partit, per a qui la fiscal demanava 900 euros de multa per a cadascun per un delicte lleu d’amenaces i la prohibició d’acostar-se 300 metres d’Oltra o, subsidiàriament, la mateixa condemna per coaccions lleus. L’advocacia de la Generalitat reclamava la mateixa pena però elevava la multa a Roberto als 1.800 euros.

