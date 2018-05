El PP rescata un vídeo del jutge Santi Vidal per atacar Pedro Sánchez

📽 Los acuerdos secretos del PSOE con los independentistas que Pedro Sánchez no quiere que sepas. #MociónCensura 👇 pic.twitter.com/tud4v6Z0FQ — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 31 de maig de 2018

"El PSOE va votar en contra dels pressupostos generals de l'Estat amb entusiasme", assenyala Rajoy després de l'anunci de Sánchez

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha insinuat aquest dijous un pacte soterrat entre Pedro Sánchez i l'independentisme per tirar endavant la moció de censura que es debat aquests dijous al Congrés dels Diputats. Un suposat pacte que el PP ha sostingut a partir de les conferències que el jutge Santi Vidal feia per Catalunya i per les quals va haver de dimitir com a senador "Ordenarà a la Fiscalia que retiri les acusacions contra els dirigents independentistes? Aquesta pregunta és obligada fer-la. Assumirà les peticions de Quim Torra? És important que ho digui", s'ha preguntat Rajoy, suggerint que el líder del PSOE podria ordenar al ministeri públic que fes caure les querelles contra els dirigents empresonats i exiliats.El dirigent del PP també ha preguntat si Sánchez farà costat al dret a l'autodeterminació, i ha estat irònic a l'hora de recordar els insults del cap de files del PSOE cap a Quim Torra, nou president de la Generalitat, a qui va qualificar com a "racista" i "supremacista" . "Jo mai he fet aquestes consideracions", ha ressaltat Rajoy, tot recordant que els socialistes requeriran del suport dels independentistes en la moció -i en una hipotètica futura governabilitat- si volen manar a la Moncloa.En una intervenció posterior, el president espanyol ha lamentat que Sánchez no li ha respost algunes d'aquestes qüestions, tot i que el líder del PSOE s'ha compromès amb la integritat territorial i la defensa de la Constitució, però també amb la pluralitat interna i el diàleg amb Torra. "No m'ha respost si mantindrà el control econòmic de la Generalitat", li ha insistit Rajoy, que ha recordat que ell va pactar "amb molta gent qüestions territorials com reformes estatutàries" i ha "participat en molts dels grans acords territorials", ja que defensa l'"entesa, el pacte i l'acord".Rajoy ha burxat en l'anunci de Sánchez, conforme mantindrà els pressupostos generals de l'Estat impulsats pel govern del PP . "El seu únic punt programàtic és que mantindrà els pressupostos generals de l'Estat, no només és xocant, sinó veritablement notable", ha asseverat, i ha recordat que els socialistes "van votar en contra dels pressupostos amb entusiasme".Un vot contrari ferm, atès que "era un "no" dels de "no és no" i, a més, els semblaven espantosos, quasi els generava urticària". "Sóc incapaç de comprendre com conviuran amb aquesta monstruositat", ha ironitzat, i ha alertat que els socialistes "donaran suport a les decisions ideològiques del govern que volen censurar".Ha tirat de sarcasme per afirmar que deu ser Podem qui li ha demanat mantenir els comptes, i ha llegit algunes de les dures crítiques que el partit de Pablo Iglesias va dedicar al projecte de pressupostos. "S'ho hauran de menjar amb patates!", ha etzibat, posant de manifest la diversitat de suports de Sánchez per a la moció de censura, ja que és el PNB qui reclama tirar endavant els comptes, per no perdre els elements que va negociar amb Rajoy.Igualment, com en la resposta al secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos , ha reiterat que, segons la seva interpretació de la sentència del cas Gürtel, "el govern espanyol no ha estat condemnat, ni tampoc cap militant del PP". Igualment, ha tornat a preguntar: "Hi ha algun militant del PSOE condemnat? Dimitirà quan es conegui la sentència dels ERO?".Rajoy ha estat especialment dur amb el programa de govern que ha desgranat Sánchez. "Hem passat del govern Frankenstein al programa Frankenstein", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha recalcat el component de "desmantellament, demagògia i malbaratament" que, segons ell, inclou el full de suta de l'aspirant socialista. "Qualificar això de programa de govern és una manera de prendre'ns el pèl. El seu programa de govern no depèn de vostè. Algú creu que complirà el pressupost del PP per decisió pròpia? No, és que no depèn de vostè. Perceben l'aroma de l'absurd?", ha ressaltat el president del govern espanyol, amb to irònic."Ens parla solemnement de recuperar la normalitat, de política social, de solidaritat, de Constitució, del que faci falta. Li han omplert un paper amb la música que pogués semblar més atractiva. El seu programa resulta increïble, deforma la realitat a la seva conveniència. El deforma tan com pot per justificar la seva intenció. Afortunadament, el nostre país no té res a veure amb el que vostè dibuixa", ha indicat Rajoy.El president del govern espanyol ha comparat Sánchez amb un passatger que pitja la palanca d'emergència en plena marxa "encara que hi hagi motius", però de manera "irreflexiva". "Això és una irresponsabilitat", ha destacat el dirigent del PP, que ha demanat a la cambra que "pensi bé" què fer amb la moció de censura.Rajoy també ha furgat en les inconcrecions del líder del PSOE, de qui diu que tant pot parlar de l'Espanya plurinacional, de la defensa de la Constitució o del dret a decidir. Afirma que pretén "evitar qualsevol concreció per no perdre la llibertat d'adaptar-se al moment", motiu pel qual "els seus plans canvien més que el mapa de les isobares".Ha afirmat igualment que a Sánchez "no li importen els espanyols, sinó fer-li la traveta al govern" i ha burxat en el procés català per evitar canvis de govern: "Estem en situació anòmala, hem hagut de prendre decisions excepcionals i a vostè li és igual". A nivell econòmic, ha alertat que "els espanyols hauran de pagar els estralls que provoca en l'economia i la prima de risc" arran de la moció.Així, ha diagnosticat "daltonisme polític" al líder socialista, per la seva "incapacitat d'identificar què és bo i què no", ja que "no coneix els matisos i només veu una Espanya negra". "La rigidesa del seu "no és no" sona a amenaça", ha assegurat, i ha recordat la situació econòmica i d'atur que va deixar l'anterior govern socialista, amb José Luis Rodríguez Zapatero al capdavant. De fet, el president espanyol ha recordat que Sánchez criticava la reforma de l'article 135 de la Constitució -que blinda l'estabilitat pressupostària- just després de votar-la.Rajoy ha insistit en que "els espanyols han dit diversos cops que no el volen al poder". "Ha estat incapaç de convèncer els espanyols que el voten i no sabem com haurà convençut els seus socis perquè li donin suport, però segur que no és bo per a Espanya", ha opinat, i ha titllat la moció de ser "una moció de censura als espanyols perquè no li han fet costat a les urnes". El líder del PP ha rebutjat dimitir, perquè, a diferència del socialista, afirma que té "la confiança de la majoria de ciutadans i d'aquesta cambra

