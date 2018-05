El PDECat fa confiança a Sánchez però l'avisa que està davant d'una «última oportunitat»

▶️ @carlescampuzano: "Hi ha persones injustament empresonades per raons polítiques, amb acusacions desproporcionades sobre delictes inexistents, que han buscat refugi a Europa i han trobat un tracte més just i equànim en la justícia europea" #MocióCensura#MocionCensura pic.twitter.com/L1iWuwQeax — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 31 de maig de 2018

El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, ha recalcat aquest dijous que la candidatura de l'aspirant Pedro Sánchez es podria convertir en "l'última oportunitat" per resoldre el conflicte polític obert entre Catalunya i Espanya. "Nosaltres som escèptics, recelem, hi ha molt dolor i indignació al país. Dependrà de vostè", ha recalcat el dirigent nacionalista en la primera intervenció. En la segona, el dirigent nacionalista ha deixat clar que votaran a favor.Segons Campuzano, la moció de censura és una "oportunitat" tot i la seva "responsabilitat" en totes les accions per reprimir el procés. "Pedro Sánchez va ofendre el president de la Generalitat, i això és inadmissible", ha volgut deixar clar. Segons el portaveu del PDECat, Sánchez ha fet afirmacions que són "valorades". "Ens toca mirar al futur i donar-nos a tots una nova oportunitat per encaminar per la via de la política un problema que és polític. Totes les idees, en democràcia, es poden defensar i són legítimes. El republicanisme català és legítim en termes democràtics", ha dit."Es tracta de reconèixer-nos com a interlocutors vàlids", ha apuntat Campuzano. "Sense entendre aquestes raons profundes, sense entendre que s'ha de canalitzar per la via democràtica, difícilment la crisi es resoldrà en termes democràtics", ha insistit el portaveu del PDECat. "Nosaltres som escèptics, recelem, hi ha molt dolor i indignació a Catalunya. Dependrà de vostè. En la rèplica estarem molt atents a les seves paraules. Es mereix que ens donem una última oportunitat", ha apuntat."La qüestió catalana és sempre la qüestió de la democràcia i de la llibertat", ha apuntat Campuzano, que ha carregat contra Rajoy peer haver optat pel "xoc de trens i per la violència policial". "Mai oblidarem les càrregues judicials de l'1-O", ha indicat el dirigent del PDECat, que parlat de les persones "injustament encapçalades per raons polítiques" i les "acusacions desproporcionades per delictes que no existeixen". "Hi ha ciutadans que han hagut de refugiar-se a Europa, i Europa els dona la raó", ha insistit.El principal responsable polític, ha indicat, és Rajoy. També perquè la separació de poders "no funciona", moment en el qual ha citat el cas de Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior i. "Totes les enquestes situen Espanya a la cua de la independència judicial. En nom de la raó d'Estat i de la unitat de la pàtria es posa en crisi el sistema. Persisteix la cultura franquista", ha apuntat. "La resposta de l'Estat només s'entén des del pòsit franquista", ha destacat.Campuzano ha estat molt crític amb Ciutadans pel seu discurs nacionalista espanyol. "El franquisme és present, i Europa se n'adona", ha destacat el dirigent del PDECat. "Rajoy és responsable de no haver tancat aquesta etapa", ha manifestat.En el moment en què Campuzano ha pujat al faristol, el PNB ja tenia decidit votar a favor de la moció de censura, posant fi d'aquesta manera al mandat de Rajoy tot just una setmana després d'aprovar els seus pressupostos a canvi de 540 milions d'euros en inversions al País Basc i una millora global de les pensions."Lamento que el senyor Rajoy no ens acompanyi aquesta tarda", ha arrencat Campuzano, que ha considerat "brillants" les defenses del president del govern espanyol, malgrat trobar a faltar la seva dimissió per "higiene democràtica". "Ha optat per minimitzar els casos de corrupció i per encendre el ventilador, sense assumir responsabilitats polítiques. La moció està justificada", ha recalcat el dirigent del PDECat, que veu una "crisi sistèmica" a Espanya arran del cas català i de la justícia.

