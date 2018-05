FOTOS Berga viu una Patum de Lluïment tenyida de groc

Les maces han dut llaços grocs. Foto: Josep Maria Montaner

Les autoritats en el tradicional passadís de camí a l'ajuntament. Foto: Josep Maria Montaner

Els Nans Vells han estrenat castanyoles. Foto: Josep Maria Montaner

Solemne, festiva i esquitxada de groc. La plaça de Sant Pere de Berga s'ha omplert aquest dijous al migdia per viure la primera Patum de Lluïment de la festa. No ha fet tanta calor com en l'edició passada però sí que s'ha pogut viure un migdia agradable de primavera. El termòmetre de la plaça de Sant Pere ha marcat 18 graus i la festa ha començat amb una plaça de Sant Pere plena, encara que a mesura que han avançat els salts s'han pogut veure diversos espais buits i grups de gent mal repartits a les vores i just al centre de la plaça on ha costat fer algunes de les rotllanes i no hi han faltat les empentes.El groc ha esquitxat la Patum de Lluïment amb diversos elements com els clavells grocs de l'Àliga, que també portava les tradicionals fulles d'olivera o els llaços que duien lligats les maces, a més d'un mocador amb una estelada. La Guita Xica i els seus guitaires ja van estrenar-se aquest dimecres amb un barret groc, i al lloc on la mulassa normalment descansa, al costat de la barana, hi ha aparegut un acolorit dibuix de la més petita i esbojarrada de les dues guites amb la paraula "independència". Una majoria dels regidors dels partits sobiranistes han lluït també elements grocs en la vestimenta, o bé llaços o bé mocadors de Patum o fulards. Els regidors del PDECat portaven tots corbata groga, ells, i un llaç groc l'única regidora del partit, Maria Antònia Ortega.En una plaça d'on ja fa dies que també hi pengen llaços grocs, les comparses han fet els seus balls amb la solemnitat pròpia del migdia de Corpus, però també amb el punt festiu que sempre caracteritza la Patum. L'entrada de les autoritats s'ha produït uns pocs minuts després de les 12 del migdia, acompanyades de l'himne de Berga, i amb el passadís i la reverència que és habitual d'entre les comparses que els reben en el seu camí de l'església al consistori. Els regidors de la CUP s'afegeixen sempre en aquest punt de la festa, encara que no assisteixen als oficis religiosos.Una de les novetats d'aquesta Patum de Lluïment, han estat també les castanyoles dels Nans Vells, que porten inscrita la posició inicial del saltador. Balladors de Nans Nous i Nans Vells lluïran llaços grocs a la nit.Els músics de la Patum i el Tabal s'han afegit aquest matí, a més, a la reivindicació dels Castellers de Berga per tal d'obtenir el suport de les institucions i de la ciutadania i poder tenir una nova llicència al seu local per tal de desenvolupar-hi activitats culturals i extraordinàries. El local dels Castellers de Berga va romandre tancat aquest dimecres a la nit, i un cartell advertia que els hi havien denegat el permís per fer-ho.Els sis regidors del PDECat i el regidor d'ICV, Joan Torra, han estat els únics representants del plenari a assistir aquest dijous a l'ofici religiós, conjuntament amb la comitiva tradicional on també hi ha sempre les quatre parelles d'administradors. ERC Berga no ha anat a missa per la presència del bisbe Novell i "en coherència" amb la moció que el plenari va aprovar el 2017 en relació a les paraules homòfobes del prelat de Solsona, segons paraules de la regidora republicana Ermínia Altarriba.El bisbe Xavier Novell ha presidit la missa de Corpus amb la litúrgia habitual i ha dedicat les paraules del seu sermó a la importància de crear "vincles" amb la família i el que ens envolten, així com a la importància del dia del Corpus en la fe catòlica. "Déu no crea vincles donant ordres, ni establint protocols", ha argumentat Novell. Novell ha dit que "existeixen vincles que ens salven", per exemple, davant de problemes de salut o econòmics.