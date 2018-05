Talls del servei dels FGC els pròxims mesos per obres de millora

Estació de FGC de plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

Talls de serveis en els FGC al Metro del Vallès Foto: FGC

El Metro del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es veurà afectat els pròxims mesos per obres de millora en diferents trams de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell). S'oferirà servei d’autobús substitutori en els diferents trams afectats.El servei ferroviari en els trams compresos entre Pl. Catalunya i Sant Cugat; entre Can Feu | Gràcia i Sabadell Parc del Nord, i entre Hospital General i Terrassa Nacions Unides funcionarà sense interrupcions tant els mesos de juny, juliol, agost i setembre.D’una banda, el divendres dia 8 a partir de les 22h i els dies 9 i 10 de juny s’interromprà el servei d’un tram de la línia S1 (Terrassa) d’FGC. El tram afectat pels treballs de millora és el comprès entre les estacions de Sant Cugat i Hospital General de la línia Barcelona-Vallès. Mentre duri aquest tall, FGC oferirà servei d’autobús substitutori entre les estacions de Valldoreix i Hospital General, amb parada també a l’estació intermèdia de Mira-sol.De l’altra, el divendres dia 15 a partir de les 22h i els dies 16 i 17 de juny s’interromprà el servei d’un tram de la línia S2 (Sabadell) d’FGC. El tram afectat pels treballs de millora és el comprès entre les estacions de Sant Cugat i Volpelleres de la línia Barcelona-Vallès. FGC oferirà servei d’autobús substitutori entre les estacions de Valldoreix i Volpelleres.Els nous aparells de via, que incorporen creuers de punta mòbil, són una tecnologia específicament desenvolupada per a les línies d’alta velocitat, però que FGC aprofitarà pels beneficis que aporten en la minimització de la contaminació acústica.D’altra banda, i derivats dels treballs d’integració de la línia a l’entorn de l’estació de Can Feu | Gràcia a Sabadell que està duent a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat, FGC també realitzarà diferents millores en la seva infraestructura. Així, entre el 25 de juny i el 10 de setembre s’interromprà el servei d’un tram de la línia S2 (Sabadell) d’FGC. El tram afectat pels treballs de millora és el comprès entre les estacions de Sant Quirze i Can Feu | Gràcia. FGC oferirà servei d’autobús substitutori entre les dues estacionsA més, entre el 13 d’agost i el 2 de setembre s’interromprà el servei entre les estacions de Bellaterra i Can Feu | Gràcia per diferents millores en la infraestructura del túnel de la Universitat Autònoma. FGC oferirà servei d’autobús substitutori entre les estacions de Bellaterra i Can Feu | Gràcia, amb parada també a les estacions intermèdies d’Universitat Autònoma i Sant Quirze.

