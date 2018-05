«Enderrock» impulsa l'«EDR Valencià», un digital d'actualitat musical

El Grup Enderrok llança una nova capçalera dedicada a l'actualitat musical del País Valencià: l'EDR Valencià. Un any després de la sortida de l’EDR Balears, la companyia aposta per omplir l'escena valenciana amb una revista musical digital interactiva que es va publicar per primer cop el passat divendres 25 de maig.

Enderrock al seu lloc web, aquesta primera edició valenciana portarà com a portada Raimon, "figura clau en el panorama musical valencià" que acaba d'editar un disc en directe del seu darrer concert al Palau de la Música.



L'EDR Valencià beurà de l'experiència de la seva germana balear i mantindrà el caràcter mensual i el mateix format, creat el desembre del 2013. "Notícies d'actualitat, novetats de discos i clips i una agenda", ha resumit el Grup Enderrock en un comunicat. La nova capçalera "complementa així un marc referencial en l'àmbit cultural i musical i una consolidada aposta editorial que es va iniciar fa 25 anys amb la revista Enderrock", ha assegurat la companyia.



