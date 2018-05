​Maties Serracant, alcalde de Sabadell: «Se'ns acusa d'inventar procediments per municipalitzar, i no és així»

L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, denuncia que l’empresa Smatsa ha carregat contra l’executiu local per fer la feina que els toca fer com a govern. Així ho ha manifestat davant del jutjat de Sabadell, on declara davant la jutgessa que instrueix el que ja es coneix com a cas Smatsa.L’empresa concessionària de la neteja viària i la recollida de les escombraries s’ha querellat contra l’executiu després que aquest posés en qüestió el contracte i reclamés una suma aproximada de 3,5 milions d’euros per sobrecostos.Serracant ha justificat que la seva declaració s’emmarca en la voluntat d’explicar amb pèls i senyals què ha fet l’Ajuntament en tot el procés, amb transparència: “Estem fent el que toca i el que vam dir que faríem, fiscalitzar els serveis públics, la despesa pública”, ha assenyalat.L’alcalde ha afegit que l’objectiu és que es compleixi el contracte: “És el més gran de l’Ajuntament, suposa un 11% de la despesa pública municipal, i és un servei tan bàsic com el de la neteja, que té moltes queixes de la ciutadania, i seguim escrupolosament els procediments administratius”.En aquest sentit, ha destacat que eren coneixedors que en el camí d’auditar el funcionament de l’Ajuntament es trobarien molts entrebancs com aquest: “Se’ns acusa d’inventar procediments administratius que, segons l’empresa, es fan per fer-los fora del servei i per municipalitzar, i no, el que fem és fiscalitzar el funcionament del servei públic, hi ha un contracte i s’ha de complir, i això no és opcional”, ha apuntat.Per últim, ha defensat que si el govern s’hagués quedat de braços creuats sabent que hi podia haver irregularitats, en aquell cas si que s’estaria prevaricant.

