El Govern i Colau perllonguen l'enfrontament sobre el destí d'uns pisos públics

La polèmica per la subhasta dels pisos del Govern ha sorgit, a més de per la manca d'habitatge, perquè el 2016 el llavors vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va signar un conveni amb la Taula del Tercer Sector Social per cedir-los els pisos procedents d'herències intestades. L'executiu català defensa que els immobles han de complir unes característiques per destinar-los a aquesta finalitat, com ara que no tinguin deutes acumulats. Concreta que, un cop s'hagi constituït el nou Govern, s'adscriuran 17 habitatges de tot Catalunya a l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè tinguin un ús social, i es treballa en un paquet de 12 més. D'aquests 29 immobles, n'hi ha 11 a Barcelona ciutat.