Crida de l'advocat de Jordi Sànchez per trobar vídeos de la protesta davant d'Economia

Voldria saber si hi ha gent q va gravar el moment en q @jordialapreso i @jcuixart, entre les 22 i les 23 hores del 20S es varen adreçar a la gent juntament amb alguns polítics desconvocant la protesta davant la Conselleria, damunt de la plataformes q hi havia a Gran Via. Gràcies — Jordi Pina (@JordiPina1) 31 de maig de 2018

Jordi Pina, l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, ha fet una crida a través de les xarxes socials per trobar vídeos on apareguin els "Jordis" desconvocant la protesta del 20 de setembre davant del Departament d'Economia. En concret, el lletrat demana vídeos d'entre les 22 i les 23h, quan Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van desconvocar la mobilització des de les plataformes que hi havia a la Gran Via.

