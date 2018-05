Aquestes són les paraules més citades per Sánchez durant el seu discurs

Les paraules més citades per Pedro Sánchez, durant el seu discurs

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va renunciar a l'escó a finals del 2016 per no contribuir a la investidura de Mariano Rajoy i avui ha tornat a l'hemicicle del Congrés per intentar arrabassar-li la Moncloa. El secretari general dels socialistes ha entonat un discurs dur contra la corrupció del PP i ha picat l'ullet tant als independentistes com al PNB prometent diàleg i el manteniment dels pressupostos. Però també ha plantejat algunes mesures concretes per acontentar Podem. A continuació, les paraules més citades per Sánchez en el seu intent d'assolir la presidència d'Espanya.57 Gobierno46 censura40 Rajoy37 señor35 país29 Cámara27 estabilidad26 moción24 democracia21 política19 corrupción19 Discurso19 Sánchez19 Pedro18 hoy17 consecuencia17 señorías17 España15 respuesta14 partido14 hecho13 forma12 Constitución12 grupo11 parlamentario11 institucional10 democrática10 momento10 debate

