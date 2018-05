​Toni Albà reivindica davant el jutge la «voluntat de fer riure»

L’actor Toni Albà ha reiterat davant el Jutjat d’instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú que “només” tenia “voluntat de fer riure” amb els set tuits que han motivat una nova denúncia per un delicte d’injúries. Albà ha estat citat com a investigat després que la policia espanyola advertís la Fiscalia que l’actor havia publicat diversos tuits que podien ser ofensius contra els cossos de seguretat i contra membres de la judicatura.L’avís de la policia va provocar que el magistrat ampliés la causa que ja tenia oberta per unes publicacions anteriors, per les quals Albà ja va declarar a finals de gener. L’actor, resident a Vilanova, ha insistit que els tuits formen part de la seva professió com a “bufó” i ha demanat perdó “si algú s’ha sentit injuriat”. Mentrestant, la Fiscalia ha demanat al jutge que declari la causa com a complexa, fet que ampliaria el període d’investigació fins els 18 mesos. La defensa d’Albà ha recorregut aquesta petició.

