L'eurodiputat que va dir que les dones són «menys intel·ligents» es lliura de les sancions

El Tribunal General de la Unió Europea (TUE) ha anul·lat les sancions del Parlament Europeu contra l'eurodiputat Janusz Korwin-Mikke, que va dir en sessió plenària el març del 2017 que les dones són "més dèbils, més petites i menys intel·ligents" que els homes i que per això han de cobrar menys. En una sentència feta pública aquest dijous, el tribunal amb seu a Luxemburg reconeix "la naturalesa impactant" de les declaracions de l'europarlamentari polonès però considera que l'Eurocambra no l'hauria d'haver sancionat i dona la raó a Korwin-Mikke, que va presentar recurs davant de la justícia europea.La justificació dels jutges és que tant les declaracions del diputat sobre les dones el 2017 com una polèmica intervenció l'any anterior contra els immigrants no podien ser sancionades pel Parlament Europeu atesa "l'absència de disturbis" o "pertorbació" durant les sessions parlamentàries. En el text el Tribunal General subratlla que la "llibertat d'expressió ocupa un lloc essencial" en les societats democràtiques i considera que en el cas dels europarlamentaris aquesta ha de comptar amb una protecció reforçada "per la importància que el Parlament té en una societat democràtica".El tribunal afirma que del reglament intern de l'Eurocambra se'n desprèn que la vulneració dels principis recollits en l'article 11 no pot, per si sola, implicar una sanció si no va unida a la pertorbació dels treballs del Parlament i per això s'anul·len les sancions imposades a l'eurodiputat polonès.Arran de les seves intervencions polèmiques el 2016 i el 2017 la cambra va treure a Korwin-Mikke el seu dret a dietes per despeses d'estança per un període de deu i trenta dies, respectivament, i la suspensió temporal de la seva participació en la totalitat de les activitats parlamentàries per cinc i deu dies consecutius, respectivament, sense perjudici del dret a vot al ple. D'altra banda, el comentari misogin durant la sessió sobre la bretxa salarial va comportar-li també la prohibició de representar el Parlament Europeu durant un període d'un any.Ara, per tant, l'Eurocambra haurà d'abonar les quantitats corresponents a les dietes retirades en aplicació de la sentència. Amb tot, el Tribunal de Luxemburg ha rebutjat indemnitzar-lo per "danys morals", tal com havia sol·licitat l'eurodiputat.El novembre passat, l'eurodiputada del PSOE Iratxe García Pérez va proposar al Parlament Europeu sancionar Korwin-Mikke per uns nous comentaris masclistes després que aquest acusés les dones de ser les "responsables" de la despoblació per "sortir a treballar" i no quedar-se a casa "tenint fills".

