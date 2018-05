Torrent convoca els partits per abordar la polèmica dels llaços grocs al Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat els representants dels grups de la cambra a una reunió el dilluns vinent a les 17 h. per abordar la polèmica dels llaços grocs que es va suscitar en l'últim ple. La intenció de Torrent és arribar a un "consens polític" que "permeti defensar la llibertat d'expressió".Dimarts, la mesa del Parlament ja es va plantejar un debat sobre la utilització de símbols a l'hemicicle a petició de Ciutadans, que va sol·licitar un informe jurídic sobre la qüestió. Per bé que la majoria de la mesa -JxCat i ERC- va rebutjar la proposta, Torrent s'ha compromès a consensuar amb totes les formacions una solució duradora que ja s'aplicaria al ple del dimecres de la setmana que ve.Des del principi de legislatura, les formacions independentistes han col·locat llaços grocs en diversos escons de la cambra en record dels presos polítics i exiliats per tal d'homenatjar-los i de reivindicar la seva llibertat. La polèmica la va protagonitzar el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, al retirar el divendres passat un llaç groc que estava situat just davant de la bancada del seu grup parlamentari.Tot seguit, Torrent va demanar a Carrizosa que tornés a posar el llaç groc a l'escó, però el diputat s'hi va negar. Després d'una picabaralla entre tots dos, el president del Parlament va suspendre momentàniament el ple. La solució provisional va ser retirar el símbol del seient de davant de Cs i posar-lo en els escons que queden davant de JxCat.

