Zidane dimiteix per sorpresa com a entrenador del Reial Madrid

Zinedine Zidane ha dimitit per sorpresa com entrenador del Reial Madrid. Ho ha anunciat en una roda de premsa a les 13 hores on n'ha explicat els detalls."Després de tres anys, necessito un altre discurs. Per això he pres aquesta decisió. Vull molt el Madrid i li estaré agraït tot la vida. Però ara s'ha de canviar i per això he pres aquesta decisió", ha dit Zidane. "Sé que és estrany, però ara és el moment. Aquest equip ha de continuar guanyant i necessita un canvi", ha afegit.Zidane ho ha anunciat després de reunir-se amb el president del club, Florentino Pérez, que li ha donat tot el seu suport. El tècnic tenia contracte fins al 2020.Zidane es va fer càrrec de la plantilla del primer equip del Reial Madrid el gener de 2016, en substitució de Rafa Benítez. Des de llavors, ha guanyat tres Champions (l'únic equip i entrenador que ho ha aconseguit), una Lliga, dues Supercopes d'Europa, dos mundials de clubs i una Supercopa d'Espanya.

