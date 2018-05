Les famílies del presos polítics i exiliats seran aquesta nit a la Patum

La Patum esdevindrà aquest any un reclam per demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. L'Àliga llueix aquest migdia un ram de clavells grocs, la plaça de Sant Pere està guarnida amb múltiples llaços grocs, i el groc es pot veure ja des de la Patum de Lluïment en d'altres elements com els llaços que porten les maces o els foulards, corbates i llaços dels regidors de l'Ajuntament de Berga.



El consistori també aprofitarà l'acte d'entrega dels títols de Patumaire i Patumaire d'Honor el dissabte 2 de juny per fer una menció especial a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, Marta Rovira, Josep Rull, Jordi Sànchez, Meritxell Serret i Jordi Turull. La Patum esdevindrà aquest any un reclam per demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. L'Àliga llueix aquest migdia un ram de clavells grocs, la plaça de Sant Pere està guarnida amb múltiples llaços grocs, i el groc es pot veure ja des de la Patum de Lluïment en d'altres elements com els llaços que porten les maces o els foulards, corbates i llaços dels regidors de l'Ajuntament de Berga.El consistori també aprofitarà l'acte d'entrega dels títols de Patumaire i Patumaire d'Honor el dissabte 2 de juny per fer una menció especial a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Raül Romeva, Marta Rovira, Josep Rull, Jordi Sànchez, Meritxell Serret i Jordi Turull.

Berga homenatja aquesta Patum els polítics empresonats i exiliats convidant les seves famílies a Patum. L'Ajuntament de Berga ha confirmat la presència al balcó d'autoritats de cara a la Patum d'aquest dijous a la nit de familiars de Jordi Turull, Oriol Junqueras, Anna Gabriel, Jordi Cuixart, Antoni Comín, Lluís Puig, Jordi Sànchez. Fins a 20 persones de les famílies de presos polítics i exiliats pujaran a Berga aquest dijous.Tal com va explicar fa unes setmanes la regidora de Patum, Mònica Garcia, els regidors de l'Ajuntament de Berga han renunciat a places que els pertoquen com a autoritats per tal d'encabir les famílies dels presos i exiliats. L'Associació Catalana pels Drets Civils, creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma d'actuació conjunta, atendrà als mitjans poc abans de començar l'esclat de festa a la sala d'agermanaments de l'Ajuntament de Berga.En la Patum de la nit d'aquest dijous també visitarà la festa Eduard Pujol, portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Alba Vergés, diputada i vicepresidenta del Parlament de Catalunya i nomenada consellera de Sanitat per Quim Torra, Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i Marcel Mauri, president d'Òmnium Cultural.El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst assistir a la Patum de Lluïment de diumenge al matí, segons ha pogut confirmar. Diumenge a la nit també visitarà Patum el president del Parlament, Roger Torrent, així com Ferran Civit, parella de la consellera Meritxell Serret.

