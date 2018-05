El municipi de Garcia convoca tots els Garcia de Catalunya a una gran jornada festiva

Tots els Garcia de Catalunya estan convocats el proper dissabte 9 de juny a una trobada insòlita. Garcia, el poble homònim de la Ribera d’Ebre, ha decidit reunir el màxim nombre de gent que tingui aquest cognom, el més comú al Principat.

L’objectiu és celebrar una jornada de germanor entre els Garcia i la vila de Garcia, una cita que servirà també per apropar la cultura i patrimoni del poble a tots els visitants vinguts d’arreu en un dia festiu ple d’activitats, gastronomia i la familiaritat com a protagonista.Bona mostra d’això n’és l’atapeït programa que s’hi ha preparat. La inauguració oficial serà a les 12 del migdia, amb una enlairada de globus de la "família Garcia’"D’entre les diferents activitats, els Garcia podran deixar constància en un gran mapa de quina és la seva procedència, també s’ha preparat una excursió amb 4x4 fins a l’ermita i una ruta amb la barca dels llaguts de Garcia per l’Ebre, des d’on es podran observar alguns dels paisatges més pictòrics d’este poble de la Ribera d’Ebre.També s’ha preparat una vermutada popular, un dinar de germanor a base de clotxa i un maridatge amb formatges, vi i oli de la Ribera d’Ebre, pels quals cal fer reserva. El conductor de la jornada serà un personatge fictici, en Pep Garcia. La festa acabarà amb una gran gala de cloenda on es premiarà el Garcia de més edat i el més jove. Per més informació i inscripcions podeuA Catalunya més de 344.000 persones es diuen Garcia de primer o segon cognom, però al poble de Garcia només hi ha tres persones que el tinguin.Segons apunta l’Enciclopèdia Catalana, l’origen del topònim Garcia no és clar. Podria provenir d’un antropònim, tot i que d’altres fonts apunten un possible origen àrab (que vindria de l’àrab Garsiia) i d’altres cerquen les arrels en un probable origen preromà. El cas és que en l’escut del poble hi apareix una garsa com a principal protagonista i, això, ja en dona moltes pistes.

