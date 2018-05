Torra demana a l'empresariat que ajudi a obrir vies de diàleg amb l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una defensa del diàleg com a sortida al conflicte i que "la política torni a la política", però ha afirmat que "per dialogar hem de ser dos". Ha defensat l'estabilitat, però tot seguit ha sostingut que "l'estabilitat no pot néixer de la imposició". "Quina estabilitat es pot oferir al món si la separació de poders a l'estat espanyol està qüestionada a tot el món", s'ha preguntat. Totes les propostes fetes des de Catalunya, ha recordat, han estat menystingudes, des del nou Estatut al pacte fiscal.Torra ha definit de "valenta i interessant" la proposta de "tercera via" del Cercle d'Economia Ha dit que "ofereix una alternativa". Però ha demanat que la defensin igualment davant els més alts representants de l'Estat. El president Torra s'ha preguntat: "No creuen que ha arribat l'hora de debatre sobre el futur del país? No és el moment que independentistes i no independentistes hem de treballar junts?". Ha defensat el diàleg per trobar una sortida al xoc amb l'Estat, però també ha dit que és molt difícil de dialogar si l'altra part no vol parlar.Quim Torra ha dit que ell aposta pel diàleg, però que el diàleg "no s'ha de fer en els despatxos ni a les fosques". Ha fet contínues referències als "presos polítics i exiliats" durant el seu discurs davant el fòrum empresarial. Ha recordat l'1 d'octubre i la voluntat de la gent d'expressar-se democràticament, un dia que va acabar amb "portes esbotzades". Torra s'ha referit a la "repressió" i a l'enviament de milers de policies per atonyinar ciutadans. Ha elogiat el paper de la policia catalana durant els atemptats d'agost passat, i ha tingut un record per l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, "a la presó des de fa set mesos".Torra ha parlat del llast que suposa per l'economia catalana el dèficit fiscal, les greus mancances en infraestructures, de l'aeroport al corredor mediterrani, les promeses incompletes, com els anuncis de Mariano Rajoy de noves inversions que mai s'han materialitzat.Torra ha començat la seva intervenció recordant quan treballava per a la secretaria general de Winterthur, una bona manera de connectar amb el món empresarial. Ha aprofitat per subratllar que és una multinacional suïssa, un país on funciona un federalisme de debò. Ha definit les jornades de Sitges com una trobada d'empresa, història i política, tres àmbits que a ell sempre l'han atret.El president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, ha donat la benvinguda a Quim To de manera "especial". Brugera ha agraït explícitament el president de la Generalitat la seva assistència, que preserva la tradició de les jornades. Brugera ha insistit en "la senda del diàleg" en la línia del que defensa el Cercle: el principi de legalitat i alhora el principi democràtic per canalitzar l'anhel dels catalans.Brugera ha demanat a Torra "el més gran dels esforços per superar el frontisme en què s'ha instal·lat la nostra política i que de forma preocupant s'està traslladant a la convivència ciutadana". Ha dit que el Cercle demana el que Antón Costas ha definit com "la via intermèdia" més que com a tercera via, un terme més desgastat.L'assistència del president de la Generalitat a les Jornades de Sitges ha tancat una de les incògnites de l'encontre , el programa del qual ha estat sacsejat per la presentació de la moció de censura de Pedro Sánchez al Congrés. Torra ha intervingut en un moment de tensió entre l'entitat de Brugera i les forces sobiranistes, on hi ha irritació per l'actitud del Cercle després de l'1 d'octubre. Sobretot, ha molestat el silenci de l'influent fòrum davant la situació dels presos i exiliats . Els esdeveniments poden convertir, al final, la presència de Torra en l'única segura de la dels dirigents polítics que eren esperats a Sitges.La trobada de torra amb la flor-i-nata del món econòmic català es produeix pocs dies després que el Cercle d'Economia hagi fet públic un document, molt treballat en què l'entitat propugna un seguit de reformes per ampliar el ventall competencial de Catalunya i una via dialogada per superar la crisi entre Catalunya i l'Estat. Aquest document , per cert, ha generat polèmica en el món econòmic. Foment del Treball, habitualment amb un discurs més proper a Moncloa, s'ha apressat a fer costat al document, però en el si de l'empresariat no hi ha unanimitat. Ahir mateix, socis del Círculo Ecuestre mostraven incomoditat per la proposta del Cercle , considerada massa propera al sobiranisme.

