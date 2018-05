Del «dimiteixi aquí i ara» a «restablir els ponts» amb Catalunya: Sánchez, en 10 frases

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va renunciar a l'escó a finals del 2016 per no contribuir a la investidura de Mariano Rajoy i avui ha tornat a l'hemicicle del Congrés per intentar arrabassar-li la Moncloa. El secretari general dels socialistes ha entonat un discurs dur contra la corrupció del PP i ha picat l'ullet tant als independentistes com al PNB prometent diàleg i el manteniment dels pressupostos. Però també ha plantejat algunes mesures concretes per acontentar Podem. A continuació, les deu frases que resumeixen l'argumentari de Sánchez en el seu intent d'assolir la presidència d'Espanya.- "Dimiteixi, senyor Rajoy. Està disposat a dimitir aquí i ara? Dimiteixi i aquest debat acabarà".- "No es pot obligar un país a escollir entre democràcia i estabilitat. Perquè no hi ha major inestabilitat que la que emana de la corrupció".- "Restablirem els ponts amb totes les comunitats autònomes i començarem un diàleg amb la Generalitat de Catalunya".- "El que ha posat més en risc la integritat territorial és la seva ineficiència i incapacitat d'abordar els conflictes territorials. Jo no contribuiré a la crispació en aquest debat".- "Vostè pateix i és víctima de la seva estratègia de confrontar territorialment, la paradoxa és que aquest és el seu gran escut per mantenir-se al front de la presidència d'Espanya".- "Vostè està alimentant el debat més nociu per als que defensem una Espanya plural. Espanya és una nació i dins hi ha territoris que se senten nació".- "No són els nostres pressupostos, però no els retirarem per responsabilitat d'Estat".- "El meu govern iniciarà la derogació dels aspectes més virulents de la llei mordassa".- "Assumeixo el compromís de recuperar el caràcter universal de la nostra sanitat pública tornant a les persones que viuen a Espanya l'atenció sanitària de la qual van ser exclosos l'abril del 2012".- "Aquest país va canviar el passat 8 de març. També projectant al món sencer la imatge d'una societat que no tolera l'existència de bretxes de gènere; i també la d'una societat igualment bel·ligerant contra la violència de gènere".

