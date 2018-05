VÍDEO Rajoy es fa un autohomenatge recuperant el «fin de la cita»

💬"Sánchez no puede ser Presidente con el apoyo de los independentistas"

💭"Un Gobierno Frankenstein no es bueno"

🗯"Los independentistas no pueden ser aliados ni para una #MociónCensura"

‼️...lo ha dicho el PSOE🥀🤷🏼‍♀️🤷🏻‍♂️

➿Fin de la cita➿

🎞¡DENTRO VÍDEO! pic.twitter.com/GNGsoQ5zbn — GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 31 de maig de 2018

Rajoy torna al 'fin de la cita' i no sé si és que està vacil•lant a tota la gent que l'està seguint o que ha tornat a equivocar-se #MocionCensura pic.twitter.com/WrQFlYlBuC — Neus Suñer Torres (@Neus_St) 31 de maig de 2018

He de reconèixer el mèrit de @marianorajoy fent riure a @gabrielrufian des de la tribuna en la #MociónCensura. "Fin de la cita". — mitabe (@mitabe) 31 de maig de 2018

El "fin de la cita", el "no es no", los chistes con el presupuesto... Rajoy se está metiendo en puro territorio Rufián. #MocionCensura — Hugo #oficialidá (@HugoLGarcia) 31 de maig de 2018

Fin de la cita. Fin del gobierno. Fin de M. Rajoy #LaMociónDelCambio #mociónOCorrupción — Marta Bailón Ramos (@Marta_Bailonn) 31 de maig de 2018

— Neus Suñer Torres (@Neus_St) 31 de maig de 2018

Ja hi som amb el "fin de la cita" que algú li digui que això està molt i molt antiquat #MocióCensuraTV3 — Txell 💛💛💛💛💛💛💛💛💛 (@txellsalip) 31 de maig de 2018

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha recordat en la moció de censura celebrada aquest matí al Congrés diferents declaracions de dirigents socialistes, en les quals es mostren reticències a pactar amb els partits independentistes o a governar amb només 85 escons. Com ja va fer el cap de l'executiu espanyol l'estiu del 2013, cada vegada que ha finalitzat la lectura d'una frase dels líders opositors, les ha conclòs amb un famós "fin de la cita".Les xarxes han tornat a fer burla d'aquesta peculiar manera que té Rajoy de rematar les cites a les quals acudeix per posar el dit a la llaga a les contradiccions i pugnes internes del PSOE. Ara fa gairebé cinc anys que el líder popular va llegir erròniament aquest "fin de la cita" que el mateix Rajoy havia escrit en els seu discurs -entre parèntesis- per saber quan acabava i començava cada declaració del ex-secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.El diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i el diputat socialista José Luis Ábalos, no han pogut aguantar el riure en sentir, altra vegada, el popular "fin de la cita". I a les xarxes socials ja s'ha tornat a fer viral aquesta característica forma de puntualitzar les cites que té el president del govern espanyol.

