Adriana Delgado (ERC) substitueix Alba Vergés a la mesa del Parlament

ERC ja té substituta per a Alba Vergés com a secretària quarta de la mesa del Parlament. Li agafarà el relleu la diputada republicana Adriana Delgado, després que Quim Torra hagi escollit Vergés com a nova consellera de Salut , malgrat que en principi havia optat per restituir l'exiliat Toni Comín en el càrrec, una opció que el govern espanyol va torpedinar, negant-se a publicar els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Delgado és diputada des del 2016, llavors com a membre de la candidatura de Junts pel Sí, quan va recollir l'acta que Muriel Casals va deixar arran de la seva defunció. En les eleccions del 21-D, ja es va presentar en la llista d'ERC. Nascuda a Sant Vicenç de Castellet (Bages) el 1978, és periodista i ha treballat a Regió7, COMRàdio, Avui i La Vanguardia i va ser la fundadora de l'empresa de gestió turística i comunicació CatEmocions.Segons destaquen els republicans en un comunicat, ha estat vinculada a l'associació El Breny, el CB Castellet, el CR Castellet o l'Associació de Periodistes de la Catalunya Central, entitat que va presidir, i també és sòcia d’Òmnium Cultural. Milita a ERC des del 2011, és portaveu del partit a l'ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i va ser presidenta del Consell Comarcal del Bages entre 2011 i 2013).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)