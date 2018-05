El Congrés assumeix que el PNB tombarà Rajoy

El Euzkadi Buru Batzar está siguiendo el transcurso de la moción de censura desde la sede del ABB, en una reunión extraordinaria presidida por @andoniortuzar y que ha contado con la participación del Lehendakari @iurkullu. pic.twitter.com/qpGvlmyc4g — EAJ-PNV (@eajpnv) 31 de maig de 2018

Pedro Sánchez, amb el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Suport a Pedro Sánchez i, per tant, fi de la presidència de Mariano Rajoy. Aquesta és la decisió que hauria pres aquest dijous l'Euzkadi Buru Batzar, el màxim òrgan del PNB, sobre la moció de censura que es debat entre avui i demà al Congrés dels Diputats. La decisió s'ha pres un cop escoltat el discurs de Sánchez i s'hauria comunicat immediatament a Rajoy, absent en la represa de la sessió parlamentària al Congrés. L'encarregat de comunicar-la públicament serà Aitor Esteban, portaveu parlamentari, en la intervenció des del faristol per posicionar-se sobre la iniciativa del PSOE. Les fonts consultades perapunten a l'èxit de la moció de censura de Sánchez.A la cita de la cúpula del PNB hi ha assistit, també, el lehendakari Íñigo Urkullu. Els nacionalistes bascos, amb cinc vots, eren decisius en la mesura que Units Podem, ERC i el PDECat ja havien deixat clar -alguns en públic, d'altres en privat- que farien costat a Sánchez. Una mostra més del rol central que han adquirit durant la legislatura, en la qual han optat per donar estabilitat al PP a canvi de compromisos amb el País Basc.De fet, fa tan sols una setmana el PNB votava a favor dels pressupostos generals de l'Estat elaborats per Rajoy, on hi havia inclosos 540 milions d'euros en inversions i una millora de les pensions. Malgrat la vigència de l'article 155 de la Constitució, que era una línia vermella fins fa no tant per la formació, els nacionalistes bascos van posicionar-se a favor dels comptes amb l'argument que al llarg dels propers dies hi hauria un nou executiu "sense màcula" a Catalunya. Aquesta condició ja s'ha complert en la mesura que Quim Torra ha nomenat un Govern sense presos ni exiliats Sánchez, durant el discurs que ha fet durant la jornada matinal al Congrés, s'ha compromès a mantenir els pressupostos aprovats la setmana passada . "Ho assumeixo des de la responsabilitat", ha recalcat el candidat socialista, en un gest pensat en dues direccions: enviar un missatge al PNB -les inversions pactades es compliran- i també presentar-se com a garant de l'estabilitat davant d'Europa.El principal temor dels nacionalistes bascos era la celebració immediata d'eleccions, un escenari que volien evitar. Amb Ciutadans -l'únic gran partit espanyol que qüestiona el model singular de finançament- disparat a les enquestes, el PNB prefereix que passi un període de temps entre la moció de censura i la celebració de noves eleccions. El partit taronja, en canvi, preferia fer servir l'expulsió de Rajoy de la Moncloa per tal de convocar immediatament uns nous comicis en els quals aspiraven a tombar el PP.El vot favorable del PDECat i d'ERC ha estat decisiu, també, a l'hora de decantar el posicionament del PNB. La direcció nacionalista no ha estat precisament una bassa d'oli en els últims dies, perquè els sectors del partit tenien visions diferents sobre el vot en la moció. El lehendakari Urkullu, que ha mantingut una relació discreta i fluïda amb Rajoy durant la legislatura, va ser decisiu per aprovar els comptes del PP.

