Torra «confia» que Sánchez desgrani un pla per a Catalunya, els presos i els exiliats

Confiem que avui @sanchezcastejon faci un discurs dirigit a Europa i expliqui quin és el seu projecte per a Catalunya i per resoldre la crisi dels presos polítics i exiliats catalans. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 de maig de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dijous a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE i aspirant en la moció de censura que hi ha en marxa al Congrés dels Diputats, que faci un discurs pensant en Europa i que desgrani un projecte per a Catalunya pensant també en els presos i en els exiliats.Torra va celebrar ahir una reunió per videoconferència en la qual també van participar la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la cúpula del PDECat, amb Marta Pascal al capdavant; i el president a l'exili, Carles Puigdemont, des de Berlín. La moció de censura arriba tan sols dues setmanes després de la presa de possessió del nou màxim dirigent del país, i la principal demanda que ja fet des que Sánchez va posar damunt la taula la moció és establir un pla que beneficiï els presos i els exiliats."Demanem diàleg", va exposar ahir des de Waterloo en una visita a la Casa de la República per reunir-se amb Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret. Els dos primers han estat apartats de l'alineació definitiva del nou Govern, en el qual ja no hi ha empresonats ni exiliats per complir amb lex exigències de l'executiu espanyol i aconseguir que s'aixequi immediatament l'article 155 de la Constitució.En tot cas, però, el govern de Mariano Rajoy -en la corda fluixa i pendent del vot del PNB en la moció de censura- encara no ha publicat els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Si no hi ha novetats d'última hora, els nous consellers haurien de prendre possessió dissabte, un cop acabi la moció de censura. La primera decisió que prendrà el Govern serà una querella contra Rajoy per prevaricació

