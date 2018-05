VÍDEO Blaumut estrena «Com a casa», un cant a la vida per als nounats prematurs de la Vall d'Hebron

El grup de folk i pop català Blaumut ha avançat aquest dijous el vídeo de la cançó Com a casa, un cant a la vida i a l'esperança que han cedit per a la campanya "Amb tu, com a casa", impulsada per l'Hospital Vall d'Hebron per recollir diners pel nou centre de Neonatologia Avançada.La campanya va començar el passat mes d'octubre i vol recollir 800.000 euros. Després que la Caixa donés 25.000 euros, ara, per ajudar-los, Blaumut ha fet aquesta cançó amb la voluntat de conscienciar sobre les necessitats dels nens prematurs i les seves famílies i animar els ciutadans a fer donacions. "El que ens ha motivat a fer Com a casa és la sensibilitat del projecte i l’equip de professionals que treballen per fer-lo realitat. Poder aportar-hi el nostre granet de sorra és tot un orgull", ha confessat Xavi de la Iglesia, autor de la cançó i cantant de Blaumut.Per la seva banda, el dr. Vicenç Martínez Ibáñez, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, assenyala que “estem molt agraïts per aquesta cançó, que contribuirà a donar a conèixer una mica més la campanya 'Amb tu, com a casa'. Per a nosaltres, aquesta campanya és una mostra de la ferma aposta que realitzem a Vall d’Hebron per millorar l’atenció i l’estada dels nostres pacients”.La cançó ja està disponible a Spotify i YouTube i es pot comprar a Itunes i Google Play, així com a altres plataformes de venda i streaming digitals. Tant Blaumut i com la discogràfica Música Global cediran els beneficis a la campanya.La campanya parteix de la història de l’Álvaro, un nen d’un any i tres mesos que va passar els seus primers tres mesos de vida al Servei de Neonatologia de Vall d’Hebron. La seva extraordinària història de lluita per la vida és un exemple del que el nou centre suposarà per a les famílies que han de viure l’ingrés d’un fill que acaba de néixer.El nou centre posarà a disposició dels pares habitacions familiars d’ús exclusiu, amb tot l’equipament necessari perquè es puguin formar en l’atenció a les necessitats dels seus fills i fer-se’n càrrec de la seva cura. Es crearan habitacions pensades per tal que mares, pares i fills se sentin còmodes, com a casa.A banda, l’espai disposarà de zones de treball i de descans per a professionals i familiars. Aquest nou model d’atenció, que potencia la funció de la família i facilita el seu rol cuidador, es podrà aplicar a tots aquells nadons que hagin superat l’etapa més crítica del seu ingrés.

