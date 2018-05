VÍDEO EN DIRECTE La moció de censura a Rajoy

10:10 Rajoy acusa el PSOE de manipular la sentència de Gürtel per forçar la moció de censura. El president espanyol retreu als socialistes que vulguin fer caure el govern sense que hi hagi "una condemna penal" a l'executiu ni al PP.

10:04 Mariano Rajoy, al PSOE amb to irònic: "Vostès poden presumir de no tenir gent tacada per la corrupció a les seves files?" Vostès s'imposaran una moció de censura quan hi hagi sentència pels ERE?". La bancada dels populars respon amb una llarga i sonora ovació.

10:03 El president del govern espanyol treu pit de la gestió del seu executiu: "Després de cinc anys de recessió, l'economia espanyola creix al capdavant d'Europa". "Quin és el dany que el meu govern causa en aquest país?"; qüestiona Rajoy a José Luis Ábalos.

09:58 Rajoy acusa el PSOE de mentir: "Si la sentència del Gürtel és tota la base de la moció de censura, ja poden retirar-la perquè no té cap fonament". El líder del PP critica que l'intent d'enderrocar-lo per part del PSOE només respon a una persecució personal cap a ell. Ho argumenta pel suport del Congrés als pressupostos del 2018 i perquè la formació popular ha rebut "la confiança" dels electors "tres vegades seguides".

09:53 Mariano Rajoy, al PSOE: "Han fet una interpretació lliure, interessada i manipulada d'una sentència judicial, que no és ferma i no és unànime". El president del govern espanyol defensa que no s'ha condemnat cap membre de l'executiu a qui "ara censuren" ni tampoc a cap persona que actualment sigui militant del PP.

El comentari de Ferran Casas

Rajoy està disposat a que el facin fora, però no a dimitir. Per això ha sortit a l'atac, assegurant que el PSOE menteix i exhibint el suport obtingut als pressupostos enfront la precarietat política de Sánchez. Als mítings i entrevistes Rajoy falla (i molt), però a la tribuna del Congrés és una piconadora.

El comentari de Ferran Casas

Bon dia! Aniré comentant per aquí la moció de censura. Per ara hi ha males cares i pessimisme al PP. En el millor dels casos per Rajoy s'haurà de comprometre a convocar eleccions. Veurem quin és el to de Sànchez (Ábalos ha estat previsible presentant la moció fonamentada en els casos de corrupció), però el focus d'atenció serà a Bilbao, on el PNB decideix què fer

09:52 Mariano Rajoy podia escollir si respondre o no a José Luis Ábalos. Ha decidit fer-ho i, ja des del faristol del Congrés dels Diputats, etziba al PSOE que la moció de censura ha arribat amb "nocturnitat i massa pressa".

09:44 Ábalos: "La moció de censura és un acte de necessitat i, per això, Espanya necessita un govern amb credibilitat". El diputat socialista marca els timmings que vol dur el PSOE a partir d'aquest dijous: "censura, credibilitat i eleccions".

09:40 Ábalos defensa que la moció de censura contra Rajoy és una qüestió de "dignitat" i que no pot ser "instrumental" per a unes noves eleccions: "Primer hem de mostrar el rebuig d'aquesta cambra a la corrupció i després convocar eleccions".

09:35 El PSOE justifica la moció de censura: «El PP ha creat un cercle perfecte de corrupció». José Luis Ábalos retreu a Rajoy que no tingui la "decència de dimitir" i assenyala que els populars formen "part d'un autèntic sistema de corrupció institucional".

09:30 Ábalos assegura que el PSOE no vol accedir al govern "de qualsevol manera", sinó seguint la Constitució. El diputat socialista deixa clar que no volen emprendre un camí "delictiu" com el que han seguit els populars en els darrers anys.

09:28 L'encarregat de defensar la moció de censura per part del PSOE, José Luis Ábalos, ja porta gairebé mitja hora de discurs. Amb un to força contundent, ha carregat contra la corrupció "sistèmica" del Partit Popular i ha pressionat la resta de grups parlamentaris: "Volen ser corresponsables de la corrupció?".

09:26 Ábalos, al PP: "Han guanyat eleccions finançades amb la seva caixa B mentre se'ns demanava que respectéssim la presumpció d'innocència".

09:22 Ábalos retreu al Partit Popular que s'hagi mantingut en l'immobilisme davant la trama de corrupció del cas Gürtel. "Vostès mai han fet res, no han demanat perdó i han enganyat a la ciutadania, però ara hi ha una sentència", remarca.

09:21 Ábalos considera que, en els darrers anys, el PP ha creat "un cercle perfecte de corrupció". El representant del PSOE assegura que Rajoy no passarà a la història com un "bon president".

09:16 José Luis Ábalos defensa la moció de censura a Rajoy, qui dirigeix un partit "condemnat per primera vegada per una sentència". El representant del PSOE considera que el cas Gürtel "ha indignat els espanyols". "Mentre les famílies patien la crisi, alguns es feien milionaris. I vostès els aplicaven una amnistia fiscal", etziba.

09:04 Bon dia! El debat de la moció de censura impulsada per Pedro Sánchez està a punt de començar. N'estarem molt pendents a NacióDigital i ho explicarem en directe. A Madrid hi és la Sara González, que seguirà tota la jornada plenària des del Congrés.

09:01 Pedro Sánchez, Soraya Sáenz de Santamaría i la majoria de diputats ja són al Congrés. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, encara no ha arribat. Una munió de periodistes espera a la porta per immortalitzar el moment.

08:59 El subdirector de NacióDigital, Ferran Casas, també analitzarà el debat de la moció de censura amb comentaris en directe.

08:44 Entre l'agonia de Rajoy i la incertesa de Sánchez: les claus de la moció de censura. La possibilitat que prosperi el moviment del PSOE depèn, de nou, dels vots del PNB. Ho explica Sara González, enviada especial a Madrid.

08:42 El primer a prendre la paraula serà José Luis Ábalos, com a candidat socialista encarregat de defensar la moció. Tant ell com Pedro Sánchez, candidat a la presidència, poden intervenir sense limitació de temps. Després serà el torn de Rajoy.