Rajoy ataca el PSOE: «De corrupció n'hi ha a totes bandes»

Sr. Ábalos, ¿tienen ustedes algún corrupto condenado en sus filas? ¿cuando llegue la sentencia de los EREs se van a poner ustedes mismos una moción de censura? No tomen el pelo a los españoles.#MociónCensura pic.twitter.com/krD0wGOplz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de maig de 2018

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha acusat el PSOE de voler fer caure el seu executiu a partir d'una "interpretació lliure, interessada i manipulada" de la sentència del cas Gürtel. Després de la primera intervenció del PSOE, a càrrec de José Luis Ábalos , Rajoy ha acusat el partit de Pedro Sánchez d'utilitzar la resolució judicial per al propi benefici i ha instat els socialistes a retirar la moció de censura. El que no ha destacat Rajoy és que la sentència de Gürtel acredita l'existència de la caixa B del PP i que no atorga "credibilitat" al seu testimoni davant el tribunal.Per defensar-se dels atacs sobre el Gürtel, el president espanyol ha atacat els socialistes, airejant els casos que els afecten a ells. "De corrupció n'hi ha a totes bandes, no coneix de barris, ni de banderes, ni doctrines", ha etzibat, i ha demanat a Ábalos: "Potser el PSOE està net? Poden presumir d'incorruptes? Tenen algun processat a les seves files? Li han obert cap judici oral a algun militant del seu partit? Tenen algun condemnat a les seves files? Tenen algú a la presó per corrupció? Quan arribi la sentència dels ERO es posaran vostès mateixos una moció de censura?".Així mateix, també ha tret a la llum les investigacions que afecten el PSPV -al qual està afiliat Ábalos, com a valencià-. "Què ha de dir de la caixa B del País Valencià del seu partit? Està en condicions per què hi ha quatre jutges investigant el PSPV? Amb quina autoritat parlen vostès? Són vostès potser Teresa de Calcuta?", ha insistit.En l'arrencada de la seva intervenció al Congrés dels diputats, el president espanyol ha assegurat que no hi ha "una condemna penal" ni al govern ni al PP, així com tampoc a cap militant del partit. També ha recordat que la sentència tampoc detalla cap "responsabilitat penal" per al PP. "I aquest fet, fonamental i decisiu, és el que vostès ignoren i el pretenen amagar a partir d'expressions tan altisonants com falses", ha afirmat. "No es pot venir al Congrés dels Diputats a mentir", ha reblat.Segons la seva interpretació de la sentència, els jutges han determinat que la cúpula del PP "no té cap coneixement dels fets delictius" i ha acusat el dirigent socialista de "mentir". Referint-se a la sentència, Rajoy ha afirmat que hi diu que "determinats militants del PP mantenien aquest sistema paral·lel amb representants de determinades empreses", motiu pel qual "no condemna penalment el PP, sinó només com a partícip a títol lucratiu". "El PP no és un partit corrupte, encara que això a vostès els disgusti", ha insistit.Rajoy ha acusat el grup socialista de forçar una moció de censura que "no pot ser més impulsiva o impetuosa". "Què temien? Una convocatòria electoral que els compliqués l'operació", s'ha preguntat. El dirigent del PP ha subratllat que el PSOE no ha tingut temps ni de comptar amb quins suports disposen per fer caure l'executiu.De fet, ha recordat que el Congrés acaba d'aprovar-li els pressupostos i que ha guanyat les eleccions tres cops consecutius. "A nivell exterior, hem aconseguit recuperar la imatge del país de les destrosses provocades pel govern al qual substituïm", ha afegit, i ha ironitzat que, quan els socialistes "obren la boca, puja la primera de risc". Rajoy ha tret pit de les dades econòmiques i de creació d'ocupació.Un fet que evidenciaria que "la veritable raó de la moció no és que estiguin en condicions de millorar les coses o a una sentència, sinó als afanys del senyor Sánchez", qui "porta intentant esmenar-li la plana als electors des del 2015", atrinxerat en el "no és no" i, segons el president espanyol, amb "inquietud perquè no avança en els sondejos i no arribarà a la presidència amb unes eleccions". "Va ser parlar Sánchez del seu nou govern i es van encendre totes les alarmes, i sense prendre una sola mesura, posa els pels de punta pensar què passaria si ho fessin", ha reiterat.Per això, ha alertat de la "capacitat destructiva de les polítiques a què donava suport Sánchez" i ha avisat dels reptes que vol afrontar en els propers mesos: "Quan poden esperar el finançament autonòmic, els recursos per als ajuntaments, o les pensions del futur?". La moció, per tant, es presenta "oblidant la imatge exterior d'Espanya o la situació de Catalunya". "Enforteix o debilita el consens entorn la defensa de la Constitució?", s'ha preguntat, posant en qüestió que la moció permeti mantenir controlat el procés.Rajoy ha volgut assenyalar el secretari general del PSOE. "El senyor Sánchez vol ser president del govern. I, a més a més, li urgeix", ha expressat el líder del PP, que ha destacat els mals reusltats electorals del PSOE. "És plenament conscient que a les urnes guanyarà mai", ha dit Rajoy dirigint-se a Sánchez, a qui ha volgut desprestigiar recollint declaracions de dirigents socialistes discutint el seu lideratge. "Aquesta és l'explicació de la moció", ha sentenciat.El president espanyol s'ha preguntat quina solució aportarà Sánchez si arriba a la Moncloa. "Amb quins suports governarà? Quant temps? Em quina situació queda Espanya? Què passarà amb els pressupostos? I la prima de risc?", s'ha qüestionat. Rajoy també ha subratllat que Sánchez necessita el suports de les forces independentistes al Congrés per fer prosperar la moció. Un argument de desgasat que no ha volgut passar per alt.

