Rajoy acusa el PSOE de manipular la sentència de Gürtel per forçar la moció de censura

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha acusat el PSOE de voler fer caure el seu executiu a partir d'una "interpretació lliure, interessada i manipulada" de la sentència del cas Gürtel. Després de la primera intervenció del PSOE, a càrrec de José Luis Ábalos , Rajoy ha acusat el partit de Pedro Sánchez d'utilitzar la resolució judicial per al propi benefici i ha instat els socialistes a retirar la moció de censura.En l'arrencada de la seva intervenció al Congrés dels Diputats, el president espanyol ha assegurat que no hi ha "una condemna penal" ni al govern ni al PP, així com tampoc a cap militant del partit. "I aquest fet, fonamental i decisiu, és el que vostès ignoren i el pretenen amagar a partir d'expressions tan altisonants com falses", ha afirmat. "No es pot venir al Congrés dels Diputats a mentir", ha reblat.Rajoy ha acusat el grup socialista de forçar una moció de censura que "no pot ser més impulsiva o impetuosa". "Què temien? Una convocatòria electoral que els compliqués l'operació", s'ha preguntat. El dirigent del PP ha subratllat que el PSOE no ha tingut temps ni de comptar amb quins suports disposen per fer caure l'executiu.

