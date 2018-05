L'Estat encara no publica el nomenament dels consellers del Govern al DOGC

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que s'ha publicat aquest dijous no inclou el decret signat dimarts pel president de la Generalitat, Quim Torra , en què nomena els nous consellers del Govern, i tampoc no ho fa el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).Aquest decret substitueix el que va signar el 19 de maig però que el govern espanyol va impedir publicar en el DOGC pel fet d' incloure quatre consellers del Govern de Carles Puigdemont que ara estan presos o exiliats : Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Toni Comín.Els quatre nous consellers que hi ha en el segon decret són Laura Borràs (Cultura), Damià Calvet (Territori i Sostenibilitat), Alba Vergés (Salut) i Àngels Chacón (Empresa i Coneixement). De fet, Chacón substitueix Elsa Artadi a Empresa i Coneixement, que passa a ser consellera de Presidència i seguirà sent la portaveu del Govern.

