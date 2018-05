Treballadors de la UB rebutgen un acte de Societat Civil Catalana sobre Cervantes

La secció sindical de la Universitat de Barcelona (UB) de la Coordinadora Obrera i Sindical (COS) ha exigit al rector de la institució acadèmica, Joan Elias, que suspengui un acte sobre Cervantes organitzat per Societat Civil Catalana (SCC) que s'ha de celebrar el 7 de juny a les instal·lacions universitàries. Els treballadors de la UB que impulsen la queixa lamenten que Elias "obre la porta" a un acte d'una organització que "es manifesta junt amb organitzacions neonazis i neofeixistes" i asseguren que "en qualsevol universitat europea", un acte convocat per una entitat d'aquestes característiques "seria literalment inconcebible".De la seva banda, fonts de la UB han volgut deixar clar que la institució universitària no té cap relació amb l'organització de l'esdeveniment, i que l'única vinculació amb l'assumpte és el fet que es lloga l'espai a SCC. Recorden, a més, que amb anterioritat n'han llogat a altres entitats com l'ANC, sindicats o partits polítics perquè hi facin congressos.

