El musclo del delta de l'Ebre tindrà enguany una «qualitat excepcional»

La llarga i abundant crescuda del riu Ebre durant la primavera ha tingut una repercussió notable en la producció de musclos al delta. L'arribada prolongada i quantiosa d'aigua dolça i sediments ha multiplicat el fitoplàncton, l'aliment dels bivalves, i amb més menjar, el musclo s'ha fet més carnós i més gran."Feia anys que no veiem un creixement tan accentuat", ha assegurat Miquel Carles, president de la Federació de Productors del Mol·luscos del Delta de l'Ebre (FEPROMODEL). La previsió és tornar a superar els 3 milions de quilos de producció, amb més de 2,5 milions produïts a la badia dels Alfacs i uns 700.000 quilos més a la badia del Fangar.La campanya va començar a principis de maig i s'allargarà fins al setembre, sempre i quan les altes temperatures de l'estiu no l'aturen. Si la temperatura de l'aigua a les badies es dispara, el musclo adult i la cria, com també passa amb els ostres, moren. Aquesta ha estat la tònica les últimes campanyes."L'aportació brutal d'aigua dolça s'ha notat moltíssim, moltíssim, moltíssim en la qualitat del musclo i en la quantitat de carn que ha posat". Així de contundent s'ha mostrat Carles, per destacar que feia anys que els bivalves no gaudien d'una quantitat tan elevada de menjar. La campanya ha estat "excepcional" perquè l'avinguda de l'Ebre ha coincidit també amb l'obertura dels canals per inundar els arrossars, que ja suposa una aportació extra per a les badies deltaiques. "Quan els crustacis i mariscos engreixin tant, és que tenen bones condicions mediambientals per provocar una reproducció més gran", ha apuntat el president de FEPROMDEL. "Ha estat una injecció de menjar directament a la vena", ha afegit.Més enllà que pugui variar en uns milers de quilos de més, la producció de FEPROMODEL no es preveu superior als 3,5 milions de quilos de musclo del darrer any. En canvi si que hi ha un increment notable de la qualitat del bivalve gràcies a les condicions ambientals. "El que fa és donar més qualitat i més grossària al consumidor final. Els musclos estaran més bons i tindran una mida una mica més gran", ha apuntat Carles.Això permetrà que es puguen comercialitzar els exemplar més "selectes" i oferir-los a la distribució gourmet a preus més elevats. Si el musclo habitual que es troba al mercat té uns 180/200 grams de carn per quilo, els de qualitat "suprema" arriben als 300 grams de carn per quilo i això se suma al fet que el musclo del delta de l'Ebre sigui cada cop més ben valorat entre els consumidors. És més salabrós, en ser criat al mar Mediterrani, que el produït a l'Adriàtic o a altres parts del món. "És més salat i això al paladar és un atractiu", ha defensat Carles.Amb el canvi climàtic i uns estius extremadament calorosos, fa anys que els productors de mol·luscs del delta pateixen regularment greus mortalitats de musclos i ostres, sobretot de les cries que els haurien de servir per a la producció de la campanya següent, i comprar les cries anualment limita els beneficis de la producció.Aquest maig de temperatures contingudes els ha beneficiat però tenen clar que les condicions meteorològiques poden canviar en qualsevol moment i arrasar-los les explotacions. La temperatura ideal de l'aigua per a la producció a les badies del Delta és de 25 graus centígrads però els 19 graus actuals no els perjudiquen. "Aquest temps l'apreciem perquè ens dona esperances de salvar les cries per al 2019", ha dit el president de FEPROMODEL. En canvi, una aigua molt calenta i estancada durant molts dies "estressa" el musclo adult, se li aprima la carn i es mor, com també mata a la cria. De fet, segons ha apuntat Carles, els productors han decidit llençar als abocadors les cries dels mol·luscs perquè si se'ls moren a l'aigua, s'han de retirar i es disparen els costos de producció. "Ja les llancem des del principi perquè veiem que és impossible salvar-les", ha assegurat.Els productors de marisc també estan aprenent a conviure amb el cranc blau, un depredador que ataca sobretot la cloïssa autòctona, un sector que anava a l'alça però que s'ha estancat perquè se la menja aquest crustaci invasor. "Els costos a invertir per salvar la cloïssa són tant elevats que estaríem fora de preu de mercat", ha apuntat el responsable de la Federació. Però és que a més a més, el cranc blau ha començat a enfilar-se a les cordes del musclo i es menja els exemplars petits perquè li són més fàcils de trencar. "Esperem que no s'adoni que el gran té més carn i que li compensa més", ha avisat Carles. "El cranc blau acabarà amb tot el marisc de delta de l'Ebre", ha sentenciat.

