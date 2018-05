Detingut per tallar les vies a Girona durant la vaga del 8-N

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada el jove investigat per tallar les vies del TAV a Girona durant la vaga del 8-N per dur-lo a declarar davant del jutjat. Aquest activista, que té 26 anys, és l'únic encausat per una mobilització que es va allargar durant hores i va arribar a congregar unes 10.000 persones.De tots els que aquell dia eren a l'estació, el Jutjat d'Instrucció Número 4 només l'havia citat a ell per delictes de desordres públics i coaccions. El jove, Emanuel Donoso, va decidir desobeir des d'un primer moment i ja va anunciar que no aniria a declarar voluntàriament.A més, va criticar que el dia de la vaga cap cos policial l'havia identificat i va atribuir la denúncia a un cas de "militància política". Després de tornar citar-lo una segona vegada, i que tampoc s'hi presentés, la jutgessa va emetre una ordre de detenció contra ell, que és la que han executat els Mossos.Des del CDR, que li han donat suport amb la campanya d'autoinculpacions 'Jo també vaig tallar les vies per la República', s'ha fet una crida a concentrar-se davant de la comissaria de Vistalegre com a acció de protesta.

