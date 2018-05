Joan Garriga: «Després del bombardeig de 1938, a Granollers hi va haver un llarg silenci»

L'historiador Joan Garriga (La Garriga, 1945) repassa què va passar el matí del 31 de maig de 1938 a Granollers i quines van ser les conseqüències pels seus habitants i per la ciutat.- Els fets estan molt clars gràcies a la documentació i els testimonis. A les 9 i 5 minuts del matí, cinc avions Savoia que havien sortit de Son Sant Joan, a Mallorca, llencen 60 bombes i 750 quilos de metralla sobre la ciutat en una hora en què els carrers estaven plens de gent. Hi ha comptabilitzats un mínim de 224 morts i 165 ferits greus. I amb la historiadora Cinta Cantarell hem comptabilitzat 120 edificis afectats.- El document de vol diu que l'objectiu era una subestació elèctrica d'Estabanell i Pahisa que hi havia al carrer del Rec, però no la van tocar i es van desviar 200 metres cap a llevant. Això va fer que les bombes caiguessin al cor de la ciutat. Diversos documents d'espionatge relaten que Granollers podia estar en el punt de mira per ser cruïlla de camins i de xarxes fèrries, amb magatzems de reparació de motors d'avions i, sobretot, amb una línia de fluïd elèctric que anava fins a Vic i una altra a Manresa.- Van tenir molt poca perícia militar. De fet, els franquistes van demanar quin era l'objectiu de l'atac. Hi ha un document que parla d'aquesta subestació elèctrica però no donen cap més explicació. Els aviadors eren molt joves, només tenien 20 anys, i al tornar de Granollers van atacar Sant Adrià del Besòs i tampoc van encertar amb els objectius.- No, perquè no hi havia alarmes i des de Barcelona no van estar a temps d'avisar. Tampoc hi havia defenses antiaèries.- Sí. Inicialment s'havia dit que eren Junckers alemanys i algú fins i tot que havia vist creus gamades, però no va ser així i no. Tenim fins i tot els noms dels pilots.- Va donar la volta al món, però la premsa franquista de l'època ho va silenciar. I avui, 80 anys després, l'estat italià encara no ha demanat disculpes. Només ho va fer l'alcalde de Follino, on es fabricaven els avions.- Va afectar moltíssim. Hi va haver un llarg silenci després del bombardecig. Però Granollers va sortir de les runes i van arribar moltes ajudes. Un acte tan bàrbar com aquest va despertar la solidaritat de la gent. Però el franquisme ho va tapar. Des de fa uns anys un grup d'historiadors intentem treure-ho d'aquest oblit per recuperar la memòria. Ho expliquem als més joves no per adoctrinar, sinó per la pau.- Miri, cada mort quan toca a la família és important. Hi havia molta gent anònima, per entendre'ns, però també l'esposa del mestre Ruera, que va morir a la Porxada. Va haver-hi molts nens, dones i gent gran entre les víctimes, perquè la majoria d'homes eren al front. Però aquestes no van ser les úniques víctimes.- Moltes de les persones que van perdre familiars en aquell bombardeig, a més, van patir la repressió. Des de les autoritats se'ls deia "alguna cosa hauran fet". Només faltava que diguessin que havia estat un acte de justícia divina.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)