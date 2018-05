VÍDEOS On veure l'ou com balla, una tradició per Corpus de l'època medieval

L'ou que balla sobre l'aigua torna a protagonitzar la festivitat del Corpus Christi. Des del 1637, i de forma ininterrompuda, la festa retorna un any més l'ou blanc al brollador de les fonts de claustres, patis i jardins del centre de Barcelona, així com altres localitats catalanes.A partir d'aquest dijous i fins al proper diumenge, els barcelonins i els molts turistes que arriben a la ciutat al juny podran entrar als diversos recintes per fotografiar i donar compte de l'estampa de l'ou blanc sostingut sobre el raig d'aigua dels sortidors. Múltiples interpretacions envolten l'origen de la tradició, així com el seu significat. Ple de simbolisme en qualsevol cas, la més estesa és la que es basa en l'esclat de la fecunditat primaveral.La tradició consisteix a fer ballar un ou col·locat damunt els sortidors de les fonts situades dins de claustres, patis o jardins. Per aconseguir que no caigui, el truc és posar la closca sencera d'un ou buit.Hi ha dos principals significats d'aquesta tradició que s'emmarca en la festa catòlica del Corpus Christi. La més coneguda pels ciutadans és que l'ou representa l'esclat de la fecunditat i és un símbol de la vida que neix amb la primavera.Una altra de les interpretacions és que "l'ou com balla" representa visulament l'eucaristia en el dia del Corpus. "L'ou blanc, com la sagrada forma, s'enlaira sobre les flors del surtidor tal com ho fa el calze adornat de cireres", expliquen els panells informatius del pati interior del Museu Frederic Marès.A Barcelona, el brollador del claustre de la catedral de Barcelona i la Casa de l’Ardiaca són els indrets tradicionals on trobarem l’ou com balla. Actualment es pot veure en més patis d’edificis històrics i singulars de Barcelona: el Museu Frederic Marès, l’Acadèmia de les Bones Lletres, el Palau del Lloctinent o l’Ateneu Barcelonès i fins i tot al claustre de la parròquia de la Concepció.

