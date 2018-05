La Guita Xica es posa un barret groc pels presos polítics en l'inici del passacarrers

VÍDEO La Guita Xica de la Patum es posa un barret groc en l'inici de la passada de dimecres #Patum2018https://t.co/lUx0tozj9I pic.twitter.com/0Igst9U8g6 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 30 de maig de 2018

Maces, Guites i Gegants Vells han realitzat els dos primers salts de Patum a la plaça de Sant Pere aquest dimecres al vespre. És ben sabut que la Guita Xica és la més imprevisible de totes les comparses patumaires. De fet, la seva entrada a plaça aquest dimecres ha estat triomfal. La mulassa i els guitaires que la porten han sortit totalment disparats de les portes de l'Ajuntament lluint vistosos barrets grocs en homenatge als presos polítics. Enguany, la Patum serà un clam per reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Així que, com no podia ser d'una altra manera, la Guita Xica ha estat la primera en demostrar-ho. En una plaça de Sant Pere d'on ja fa dies que pengen llaços grocs, i sense que aquest color fos ni de tros el més triat d'aquesta nit pel que fa als barrets de la resta de patumaires, la Xica ha sobresortit i ha rebut un fort aplaudiment i crits de benvinguda com a reconeixement.Milers de persones s'han aplegat a la plaça Cremada per donar inici a una passada de nit que s'esperava amb delit, potser amb encara més ganes que normalment per la pluja del migdia. Especialment pel que fa als veïns del capdamunt de la vila, que han vist com l'itinerari del matí s'escurçava i no passava pels seus carrers . Empentes, botes de barreja, nens petits amb els seus pares i jovent totalment entusiasmat han acompanyat el foc de Maces i Guites i els primers compassos dels Gegants en una nit que promet ser lluïda i llarga.Pel que fa el balcó del consistori, hi han accedit 45 persones de les 50 places que s'han posat a disposició de la ciutadania mitjançant l'entrega de tiquets per ordre d'arribada.