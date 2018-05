Belle and Sebastian impregna del seu pop imaginatiu i feliç el Primavera Sound

Spiritualized, Javiera Mena i Maria Arnal i Marcel Bagès

Un moment de l'actuació de Belle and Sebastian, en la jornada inaugural del Primavera Sound Foto: José M. Gutiérrez

Són un valor segur i també un d'aquells noms que encaixen a la perfecció en un festival com el Primavera Sound , gran aparador d'esclats, de maneres d'entendre la música, d'estils i d'emocions tan diverses com diversos són els gustos i dèries de la fauna melòmana. Per això s'esqueia tan bé que un dels grans caps de cartell de la jornada inaugural gratuïta del festival fossin els escocesos Belle and Sebastian.Desafiant els mals auguris temporals, deixant de banda la pluja amb què es llevava el dia, l'actuació dels escocesos –i al primera jornada, en la seva amplitud– ha servit de pòrtic i de divisa, amb la promesa de quatre dies que poden ser radiants. Belle and Sebastian, sumats a la festa, han passejat el seu repertori –format per discos emblemàtics com If you're feeling sinister (1996), The boy with de arab strap (1998) o The life pursuit (2006)– i han demostrat que el pop pot ser feliç, imaginatiu i enèrgic, sense perdre una engruna de sensibilitat i elegància.El grup ha fet un repàs de la seva discografia a l'escenari Primavera with apple music, on la banda liderada per Stuart Murdoch ha presentat els temes del seu darrer disc d'estudi, publicat recentment, How to Solve Our Human Problems (Matador, 2018), al costat de la seva impagable tirallonga de "hits", cuidats amb solvència des que van sorprendre l'escena britànica amb l'aclamat Tigermilk, de l'any 1996.Altres noms destacats d'aquest dimecres han estat Spiritualized, Javiera Mena i els catalans Maria Arnal i Marcel Bagès, que han seduït la parròquia congregada a l'Auditori Rockdelux durant la tarda. Un espai de luxe per poder degustar la seva proposta, sempre agraïda en distàncies curtes, en la intimitat de l'espai protegit, en la foscor d'una sala on poder compartir veus, acords i esquinçaments.Un dels altres plats forts de la jornada ha estat l'actuació de la banda anglesa Spiritualized, que ha portat la seva proposta de rock espacial també a l'escenari de l'auditori Rockdelux, amb les entrades esgotades. Jason Pierce ha actuat com el que és, un mèdium entre la foscor, un il·luminat galàctic que ha posat el públic "en contacte amb el coneixement, la bellesa i els enigmes del més enllà". Un concert espacial i també molt especial, ja que el rock dels britànics ha anat acompanyat d'orquestra i cor. Tots els ingredients per crear, a fi de bé, una atmosfera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)