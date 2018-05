Belle and Sebastian impregna el Primavera Sound del seu pop melòdic i feliç en un concert gratuït

Els escocesos Belle and Sebastian han actuat aquest dimecres en un concert gratuït al Primavera Sound al recinte del Parc del Fòrum. El grup, creador de discos tan emblemàtics com If you're feeling sinister (1996), The boy with de arab strap (1998) o The life pursuit (2006) ha fet un repàs de la seva discografia a l'escenari Primavera with apple music.En aquesta ocasió, la banda liderada per Stuart Murdoch ha presentat els temes de How to Solve Our Human Problems (Matador, 2018). Altres noms destacats d'aquest dimecres han estat Spiritualized, Javier Mena i els catalans Maria Arnal i Marcel Bagès, que han estat un dels primers grups a actuar a l'Auditori Rockdelux aquesta tarda.El grup Belle and Sebastian ja ha actuat anteriorment al certamen i ha tornat enguany amb la mateixa energia i amb un nou treball. Fa tres anys, el grup escocès va presentar al Primavera Sound el –en aquell moment- nou disc, Girls in Peacetime Want to Dance. El grup escocès no ha decebut oferint un repertori ple de hits que ha anat creant durant la seva llarga carrera, que va començar amb l'aclamat disc Tigermilk de l'any 1996.Un dels altres plats forts de la jornada ha estat l'actuació de la banda anglesa de rock espacial Spiritualized que ha pujat a l'escenari de l'auditori Rockdelux amb les entrades esgotades. Presentat com un mèdium, un dels líders de la formació Jason Pierce, ha posat el públic en contacte amb el coneixement, la bellesa i els enigmes del més enllà, com ha assenyalat el Primavera Sound. El rock espacial dels britànics ha estat acompanyat per orquestra i cor, un fet que ha potenciat la proposta "atmosfèrica" del grup.

