VÍDEO «El 155 enganxa: simplement digues 'no'»

La presa de possessió dels nous consellers del Govern de Quim Torra podria ser la setmana vinent i, quan passi, l'article 155 s'aixecarà automàticament (no pas la intervenció de les finances de la Generalitat). A l'espera que s'acabi finalment la intervenció de l'autogovern de Catalunya, Toni Soler, al programa Està passant, n'ha fet una mica de broma.Recordant el famós anunci de la Generalitat on apareixia Maradona dient "no" a les drogues, Soler ha fet el mateix però amb el 155. El podeu veure a continuació.I aquí podeu recuperar l'anunci del crac argentí:

