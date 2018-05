La Interpol obliga la policia espanyola a alliberar un empresari crític amb Putin

There is not, and never has been, a Red Notice for Bill Browder. Mr Browder is not wanted via INTERPOL channels. https://t.co/8zI3IepOMh — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 30, 2018

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres el financer Bill Browder, crític amb el president rus Vladímir Putin. Browder ho ha explicat a través de Twitter, però la seva detenció no s'ha allargat gaires hores. La policia espanyola argumentava que la detenció es produïa a instàncies de la Interpol, però agència internacional de policia ho ha desmentit categòricament també a través de la xarxa: "El senyor Browder no ha estat reclamat per canals de la Interpol".La policia espanyola informava de l'arrest assegurant que havia estat verificat per la Interpol que hi havia una ordre de detenció de les autoritats russes. Tot plegat, finalment, ha resultat no ser cert, segons la Interpol. El propi Browder ha explicat l'episodi i ha dit que tot plegat eren mecanismes de Rússia per intentar detenir-lo.

