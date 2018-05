Gas Natural, sorprès amb la sentència per l'explosió mortal a Tarragona

Gas Natural ha rebut amb sorpresa la sentència del Tribunal Suprem que els condemna a pagar 2,1 milions d'euros per l'explosió que va causar la mort de cinc persones a la Rambla Nova de Tarragona el 2005. Fonts de la companyia apunten que llegiran amb deteniment la sentència, que contrasta amb l'absolució en el judici civil celebrat al jutjat de primera instància número 2 de Tarragona i la dictada posteriorment per l'Audiència de Tarragona.Aleshores, els jutges van considerar que no havia quedat acreditat que la fuga de gas fos deguda a un defecte d'instal·lació que la companyia hauria pogut detectar, i tampoc que l'explosió no s'hauria produït si s'hagués fet la revisió reglamentàriament prevista. Gas Natural no pot recórrer a la sentència condemnatòria del Suprem.

Sentència del Suprem a Tarragona per l'explosió de gas by naciodigital on Scribd

