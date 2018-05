El poble de Meritxell Serret acollirà un concert solidari amb la consellera a l'exili

Vallfogona de Balaguer (Noguera), el poble natal de Meritxell Serret, acollirà el dissabte 16 de juny un concert solidari amb "les persones preses i exiliades polítiques" i amb les seves famílies, organitzat per l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'ajuntament de la localitat.Amb el lema de #FreeSerret, es durà a terme al pavelló poliesportiu i començarà a les 20 hores. El concert comptarà amb les actuacions de Tremendos, Vizuri, Band The Cool, Blue Rain, De la Torre, Xavier Serret, Jordi Pastor, La Reixa, Lo Martí de Térmens, Lo Pau de Ponts, The Referents i de Walkin' Roots.Així mateix, també es preveu l'assistència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. L'entrada serà gratuïta i els diners que es recullin de les aportacions voluntàries dels assistents, així com de la venda d'entrepans del sopar i de la barra, seran per a l'Associació Catalana pels Drets Civils, que aplega els familiars dels presos i exiliats catalans.La seu d'Òmnium Cultural de Lleida ha acollit aquest dimecres la presentació del concert solidari #FreeSerret, que se celebrarà el pròxim 16 de juny a Vallfogona de Balaguer, de la mateixa manera que altres que s'han fet o es duran a terme en diferents ciutats del país amb les quals tenen vinculació els presos i exiliats.Una dotzena de formacions i músics, de diferents estils, actuaran de forma desinteressada al pavelló poliesportiu de la localitat de la Noguera des de les 20 hores i fins ben entrada la matinada. Tot i això, des de l'organització s'estudia la possibilitat que abans es dugui alguna altra activitat per al públic infantil i familiar.

